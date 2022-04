Debates con altura

Lo importante es debatir. El espíritu de un debate para cargos públicos es la divulgación de propuestas, el intercambio de ideas y la confrontación. Tan interesantes como necesarias las tres en una democracia. Los debates son el clímax de las campañas políticas, sin los cuales quedarían truncas, con gusto a poco. Desde ese punto de vista, es deseable la participación masiva, de todas y todos.

Para la gubernatura ya están confirmadas las cinco personas que aspiran: será el sábado 21 de mayo en un formato mixto de acuerdo con lo planeado, y el Instituto Electoral de Quintana Roo acordará con los enlaces designados los temas a debatir.

Se pondrán a consideración: sociedad y gobierno; economía; seguridad y combate a la corrupción, y transparencia. El contexto de pandemia y de recuperación sugiere otros tópicos, con iniciativas interesantes en salud, educación, economía y turismo. Ya veremos.

La selección y el orden de presentación de los temas; el orden de intervención de quienes participen, así como los tiempos y el número de bloques para la exposición de las temáticas a discutir, será acordado por sorteo con los enlaces 72 horas antes del encuentro que se realizará en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

El SQCS difunde por radio, televisión y redes. La cobertura y el alcance son garantías.

Una semana antes se desarrollarían los debates para los 15 distritos. De participar todas, serían casi 80 personas en total, en un formato similar al proyectado para la gubernatura, con propuestas más concretas para atender las demarcaciones distritales. A la par se preparan otros, por idea de organismos empresariales y agrupaciones civiles, los que serán dados a conocer pronto. El tiempo apremia: el 1 de junio acabarán todas las campañas y el 5 de junio será la jornada comicial. El reloj corre.

¿Qué se espera? Que no todos acudan, ya sea para cuidar su aparente ventaja o porque el formato no convence. ¿Qué se quiere? Debates de altura. No son tiempos para improvisar.

La sociedad quiere escucharles con interés. Es una época de golpes duros, los que aún no pasan porque los daños colaterales de la peor crisis sanitaria no han sido superados en todos los estratos. Es la pauta a seguir: la demagogia pierde su efecto cuando la cruda realidad golpea la puerta de miles de familias en Quintana Roo. De ello están escuchando en sus recorridos y a eso mismo deberán responder. El debate es una oportunidad imperdible para llegar a más personas y constatar los compromisos.