Ex trabajadores del SAT exigen 2.5 millones por liquidación

CHETUMAL.- Un total de 50 ex trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Chetumal y Playa del Carmen buscan indemnización del Gobierno Federal por aproximadamente 2.5 millones de pesos.

Luis Adolfo Álvarez Gómez, ex sub administrador de las oficinas del SAT en Chetumal, afirmó que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) les corresponde al menos tres meses de salario, considerando que cada uno percibía aproximadamente 15 mil pesos mensuales, 20 días de salario por año trabajado, más otras prestaciones como prima de antigüedad y vacacional, principalmente; por el total de trabajadores que causaron baja, corresponde a dos millones 250 mil pesos, tan sólo por el primer concepto, que se le adicionan los otros, alcanzando una cifra promedio de 2.5 millones de pesos, según las consideraciones de los ex empleados.

Según la estimación que hace, cada trabajador debe recibir al menos 50 mil pesos, cifra que debe aumentar conforme a los años de servicio que prestó a la dependencia federal, algunos de ellos de 10 años en promedio, debido a lo anterior iniciarán en este mes el proceso legal que amerite.

Se trata de 35 ex trabajadores de las oficinas de Chetumal y 15 de Playa del Carmen, que pertenecían a las áreas Jurídica, Auditoría y Recaudación de la Delegación 01 del SAT, los que buscan la liquidación “justa” de las autoridades federales, que afirman que no recibieron más que el último salario quincenal.

“Fuimos cesados, renunciados u obligados a firmar una renuncia el 20 de diciembre, lo cual vulnera nuestros derechos como trabajadores, con sueldos de entre 14 mil y 16 mil pesos, que se nos liquide lo que por ley nos corresponde, tenemos derecho a tres meses de liquidación”.

Álvarez Gómez, explicó que los trabajadores cuentan con la Certificación de Servicio Fiscal de Carrera, por ello percibían los salarios mencionados.

Héctor Pérez Rivero, abogado en Chetumal, comentó que ha recibido los casos de los ex trabajadores federales y se alista el procedimiento legal para que se les liquide conforme a la LFT.

Dicha Ley, estipula en su artículo 50, principalmente, que “la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados y el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos”.