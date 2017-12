Arranca Profeco operativo decembrino

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El pasado lunes inició el operativo “Maratón Guadalupe-Reyes 2017” por parte de inspectores de la subdelegación de la Profeco en Playa del Carmen, quienes activaron recorridos de verificación de “preciadores” en los establecimientos de la zona turística y en los alrededores de las iglesias.

Y es que se espera que los miles de feligreses católicos que han estado llegando durante este inicio de semana a la ciudad, por el Día de la Virgen de Guadalupe, en su versión 2017, realizan múltiples compras y consumos dentro de dicho contexto religioso.

“Estamos recorriendo todas las iglesias católicas y sus alrededores, las peregrinaciones. Estaremos vigilando toda la actividad comercial “a la redonda”, que se tengan precios a la vista durante los dos horarios en que concentra más gente. Tanto formales como informales, quienes son los que caen en esta falta recurrentemente. Lo estamos coordinando con la dirección municipal de Asuntos Religiosos”, señaló Marisol Huitrón Rangel, titular de la dependencia en esta geografía.

Dijo que durante el año pasado se entregaron alrededor de 120 preciadores durante estas mismas fechas, confirmando su utilización sin ningún tipo de variación en los precios durante los horarios de mayor afluencia o abusos en contra de los feligreses.

La funcionaria federal complementó diciendo, que después de esta primera etapa los inspectores, continuarán la siguiente fase del operativo maratónico: La Navideña, en la cual se verificarán las ventas de esta temporada y que los establecimientos que ofrecerán cenas para la “Nochebuena” y de fin de año cuenten con sus contratos de adhesión avalados por la Profeco.

Esto para que lo que te ofrezcan tal cual sea lo que recibas y lo que se te esté cobrando no haya publicidad engañosa, que se respeten los precios, ofertas y promociones con sus términos y condiciones, tanto para salones de fiestas, banquetes y restaurantes.

“Que por cierto vamos a tener una capacitación con los restauranteros, el miércoles de la próxima semana, para hablar de este tema, a fin de que no se vayan a presentar situaciones negativas. También se estará tratando que cumplan con lo establecido en la ley; por ejemplo que no se cobre de manera obligatoria la propina, mínimos, que no se condicione un lugar o una mesa”, dijo Huitrón Rangel.