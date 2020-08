¡Decidido! Quintana Roo no asistirá a 3 ferias turísticas

CANCÚN, Q. Roo.- El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) tomó la decisión de cancelar su participación con el pabellón Caribe Mexicano en tres ferias turísticas para los últimos meses del año, que será en la feria de Londres, París y Tianguis Turístico de México.

Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, señaló que la decisión es por estrategia económica, que si bien el presupuesto de este año fue de 736 millones de pesos, luego de la pandemia están tomando decisiones como apostar a promoción en aerolíneas que está funcionando para impulsar la reactivación de turistas.

Aclaró que en el caso del Tianguis Turístico de México virtual, que se realizará el próximo mes, participará Quintana Roo a través de un stand gratuito que otorga a la Secretaría de Turismo estatal, aunque sí será una participación limitada.

“Nosotros a través del consejo que está integrado por 15 representantes, siete del sector privado y siete del sector público, estuvimos evaluando la situación financiera, en la que se determinó que luego de los cuatro meses sin ingresos, haremos ajustes en el rubro de ferias”, agregó.

La más inmediata es el Tianguis Turístico Virtual, el 23 y 24 de septiembre en la nube, y lo que se acordó es que no habría un pabellón del Caribe Mexicano, pues este tiene un costo adicional, que es de hasta 20 mil dólares.

Es un evento nuevo que el próximo año tendrá la versión presencial, de mejorar la situación de la pandemia. Seguía la feria de Turismo en Londres en noviembre, sin embargo, luego de que no se prevé que se pueda recuperar el mercado al no haber vuelos aún, y al no tener certeza de que se realice el evento, ya no se instalará el pabellón.

Dos semanas después se contaría con la Top Resa, en París, Francia, en la que tampoco participarán, para así enfocar los esfuerzos en la promoción que están aplicando en los mercados.

Desde el inicio de la pandemia el CPTQ mantiene sus agendas de reuniones con aerolíneas, mayoristas y agentes de viajes, que están ayudando a mantener la presencia en cada mercado, por lo que no tendría una implicación, el no tener participación en las ferias.