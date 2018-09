Rechaza juez acusación contra dirigente del Ieqroo

Claudia Olavarría

CANCÚN, Q.Roo.- Tras una comparecencia de ocho horas, el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación dictaminó la improcedencia de la denuncia en contra de Mayra San Román Carrillo Medina, titular del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo); Alberto Alcocer Anguiano, ex director de Organización y Estadística, así como de Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, jefe de informática del Ieqroo, en relación a la manipulación de la lista nominal en 2016 luego de las elecciones locales.

Novedades Quintana Roo publicó que en agosto de 2016, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la consejera electoral Claudia Carrillo Gasca, interpusieron una querella en contra de los funcionarios señalados por un supuesto mal uso de la lista nominal del estado.

Previo a la audiencia de ayer, la funcionaria fue cita da en dos ocasiones anteriores, en la primera argumentó inasistencia por cuestiones de salud, y en una segunda ocasión el juzgado pospuso la comparecencia.

La funcionaria electoral llegó a las 9 de la mañana a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación acompañada de su abogado y otras personas, tuvo una hora de receso alrededor de las 15 horas, posteriormente salió del edificio hasta las 17:36 horas con una sonrisa en el rostro.

“Siempre he sido una mujer institucional atenta a cualquier circunstancia que se presente por cualquier actor político o ciudadano que se inconforme por alguna decisión en la actuación del Ieqroo inherente a mi persona, por ello hoy la fiscalía presentó sus argumentos, y la defensa expuso los suyos, por lo que el juez determinó que no hay elementos que constituyan alguna irregularidad por parte de las personas que estábamos dentro de este expediente, no hay delito que perseguir y menos una vinculación al expediente”, dijo San Román Carrillo Medina.

La consejera presidenta del Ieqroo indicó que actualmente está dedicada a la preparación del proceso electoral local de 2019.