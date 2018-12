Piden defender el plan de bajar el IVA en la frontera sur

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México mutila a Quintana Roo en esta materia e impone una carga financiera más al estado generador número uno de divisas en materia de turismo del país, declaró Jesús Zetina.

El legislador retó a sus colegas en la cámara baja y alta del país, electos por Morena, a defender con todo el 8% de IVA en la frontera sur a la que pertenece la entidad.

Sobre estas decisiones a nivel federal, Jesús Alberto Zetina Tejero dijo que la única legisladora de Quintana Roo que en este momento lucha por bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta (ISR) como en la frontera norte es Mayuli Latifa Martínez Simón.

"No he escuchado", subrayó, a Freyda Marybel Villegas pidiendo que se baje la gasolina e IVA como se hará en la frontera norte. No he escuchado las voces ni la de los senadores ni diputados.

