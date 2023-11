Definen Semis de la WTA Finales Cancún 2023: Aryna Sabalenka vs. Iga Swiatek

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, chocarán este sábado, en horario por definir, en el Estadio Paradisus en una de las llaves previa al duelo por el título, mientras que en la otra se medirán las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff.

En un emocionante partido lleno de giros, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, logra avanzar a las semifinales del GNP Seguros WTA Finals Cancún 2023.

Después de un enfrentamiento reñido que se suspendió debido a la lluvia, Sabalenka derrotó a la kazaja Elena Rybakina en tres sets (6-2, 3-6, 6-3). La bielorrusa comenzó fuerte en el primer set con saques impecables, pero la lluvia detuvo el juego.

Tras la reanudación, Rybakina emparejó las cosas al ganar el segundo set. Sin embargo, Sabalenka se mostró decidida en el tercer set y logró la victoria, avanzando así a las semifinales, donde se enfrentará a la número dos del mundo, Iga Swiatek.

