Definición de la 4T

Por estos días se desarrollan los preparativos para las encuestas que definirán quién obtendrá la candidatura de Morena para competir en 2022 por la gubernatura de Quintana Roo.

A la fecha, todas las encabeza Mara Lezama, independiente del género consultado y muy arriba de los posibles competidores de otros partidos. La primera presidenta reelecta en Benito Juárez, ostenta una ventaja importante en la interna.

Este mes, Morena definiría el género y el método, que ha sido la encuesta en otros procesos, para posteriormente dialogar sobre la alianza. Los acuerdos con el Verde y el PT son potentes, sobre todo con el primero en el estado.

Tanto el género, como el método y la alianza son definidos por la dirigencia nacional, aunque escucha en el ámbito local a su dirigencia, la militancia, referentes y líderes, autoridades y aspirantes.

En esa consulta o valoración política como unos llaman, Mara conserva las preferencias desde hace meses.

En diversos círculos de estudio y análisis destacan que las condiciones están dadas para que una mujer sea gobernadora. En los contextos nacional y estatal las mujeres son protagonistas, con justa razón. La primera Cámara de paridad total en San Lázaro (250 mujeres y 250 hombres) lo refleja en el país; a nivel local, son siete de 11 municipios quintanarroenses con ellas a la cabeza desde septiembre.

En los aparatos político y gubernamental son evidentes su mando, no solo por las leyes que propician la igualdad, la paridad y la equidad, sino por una conciencia ciudadana que tiende a consolidar dicha realidad, con base en una reflexión que gira en torno a la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y el cumplimiento. Así lo expresan los sondeos y las encuestas, por ejemplo.

En dicho escenario se alza Mara Lezama como favorita. Su pasado ciudadano y en la comunicación, ajeno a las dinámicas partidistas, fue ponderado por una sociedad, que en cambio sí castiga a quienes no cumplen, se les asocia a viejos regímenes y no representan una atractiva novedad.

La aspiración de Mara tiene eco en las bases y en las cúpulas partidistas de la 4T, donde miran con entusiasmo su quehacer en el municipio más poblado del estado.

La definición de la 4T pasa por todo lo expuesto y otros aspectos inherentes de la cuestión partidista, considerando a Morena como el movimiento mayoritario. Los comités de base, los comités de defensa de la 4T, la afiliación y el proceso de “ratificación de mandato”, son instancias donde ya esperan el nombre de quien los comande.