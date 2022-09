Dejan pendiente ley enfocada en las controversias familiares

La XVI Legislatura, a punto de concluir, dejó pendiente la elaboración de una ley que sólo resolviera controversias familiares.

Actualmente las controversias se dirimen de acuerdo con las reglas del Código Civil y la creación de una ley enfocada en lo familiar ayudaría a acelerar los procesos legales de esta índole.

Lo anterior, de acuerdo con Armando Valdivieso Gordon, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, quien agregó que con ello no se le dio una mayor defensa a los vulnerados en el ámbito familiar.

"Al final, de manera general, se está dejando (este tipo de casos) en indefensión porque no se pusieron de acuerdo para defender a la familia, no se llegó a un acuerdo como en Yucatán, donde ya existe un código único; al no haber puntos de acuerdo nos queda a deber mucho a la comunidad jurídica y porqué no decirlo, al estado", dijo Armando Valdivieso.