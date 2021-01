Delegado federal culpa a hospitales de Q. Roo por fallas en vacunación COVID

La aplicación del primer lote de las más de 4 mil 800 vacunas contra el Covid-19 en Quintana Roo ha tenido fallos, reconoció Arturo Abreu Marín, delegado de programas sociales de desarrollo en el estado.

Refirió que algunos directores de hospitales no han notificado a su personal sobre el derecho que tienen para aplicarse la vacuna, lo que ha dejado fuera a varios médicos de la entidad.

"No hizo bien su trabajo la administración de los hospitales, porque tiene la obligación de hacer la lista de los que se van a vacunar de quienes están en primera línea, es decir, aquellos que están en contacto con enfermos de Covid-19".

Indicó que los directores también deben tener otra lista de aquellos médicos y enfermeras que no están en esa primera línea, pero laboran en esos hospitales.