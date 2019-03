Reportan delicado de salud al alcalde de Chetumal

Redacción/SIPSE

Chetumal.- El ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana, ingresó al Hospital Galenia de Cancún y su estado se reporta estable pero delicado.

Fuentes allegadas a la familia del político chetumaleño, confirmaron a SIPSE que la salud del morenista se ha visto afectada por un cáncer agresivo, lo cual no se ha podido confirmar.

El Ayuntamiento de Benito Juárez, por su parte, solicitó hoy a través de Twitter el apoyo de la comunidad para donar al ex munícipe sangre tipo O+.

Por su parte, amigos y familiares han extendido la misma invitación a través de las redes sociales.

Hace unas semanas, Pastrana Pastrana renunció de forma oficial al cargo de presidente municipal, previo a la conclusión de la licencia de 90 días que se le autorizó en diciembre del año pasado.

En su momento, el propio funcionario confirmó que su separación obedecía a razones relacionadas con su salud.

“Es una cuestión que me impulsa a revisarme exhaustivamente con tiempo y con calma, porque me di un ‘zapotazo’ hace poco y yo quiero descartar cualquier daño. No me voy a automedicar, necesito que me lo diga la investigación médica”, dijo en su oportunidad.

Fue el 13 de noviembre del año pasado, cuando en un evento público en la capital del estado, el político de más de 77 años sufrió un desmayo, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica de Chetumal, donde horas después fue dado de alta.