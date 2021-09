Seis delitos que ha cometido Delfina Gómez, protegida de AMLO

Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública y protegida del presidente Andrés Manuel López Obrador, al descontar indebidamente un porcentaje del salario de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para financiar campañas políticas “entre ellas la suya” cometió seis delitos que se detallan a continuación.

1.- Delito Electoral. “Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio; aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”. Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

2.- Asociación delictuosa. “Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir; se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa”. Artículo 164 del Código Penal del Estado de México.

3.- Uso ilícito de atribuciones y facultades. “Comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público, que teniendo a su cargo fondos públicos; les dé una aplicación distinta de aquélla a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal. Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión; de treinta a ciento cincuenta días multa, y la destitución e inhabilitación que corresponda”. Artículo 340 del Código Penal del Estado de México.

4.- Abuso de autoridad. “Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que incurra en alguna de las conductas siguientes: I.- El que en razón de su empleo, cargo o comisión; realice un hecho arbitrario o indebido”. Artículo 335 del Código Penal del Estado de México.

5.- Coalición de servidores públicos. “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general. Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión; y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito” Artículo 216 del Código Penal Federal.

6.- Peculado. “Comete el delito de peculado el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones; y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona”.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable; se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito; se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa”. Artículo 223 del Código Penal Federal.

Aquí estamos viendo claramente que está señora es una delincuente, cómo es posible que se esté apoyando a delincuentes que robaron el salario a empleados del gobierno, no es entendible y no podemos aceptar que sigan haciendo este tipo de actos y que por ello han puesto a México como una máxima burla en la comunidad mundial.

“Carta dirigida a Delfina Gómez (Es usted

un ser despreciable)” Carlos Alazraki

“Sra. Gómez: Es usted un SER DESPRECIABLE. Es un ser tan despreciable, simplemente por la cerdada que le hizo a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando usted era presidenta municipal.”.

“Mire que descontarle cada mes el 10 por ciento de su sueldo a esos empleados SIN LA AUTORIZACION DE ELLOS, es no tener vergüenza”.

“Si eso le pasara a usted en otro país ya la hubieran corrido a patadas y la hubieran metido a la cárcel con una condena de cadena perpetua. Y por cierto secretaria, que bueno que usted es mujer, porque si usted hubiera sido hombre, ya la hubieran colgado por sus testículos”.

“Señora Gómez: ¿Por qué le quitaba el dinero a sus empleados? Dígame, ¿Por qué esa bajeza?”.

“¿No le remuerde ni un poco la conciencia? ¿No cree que esos 4 millones y medio de pesos que les robó a sus 530 empleados fue un crimen? ¿Una corrupción?”.

“Y hablando de corrupción, yo le pregunto: ¿Porque dicen ustedes que no son corruptos cuando en Morena son LOS MAS CORRUPTOS de la historia?”.

“Y otra pregunta secretaria: ¿Por qué MIENTE constantemente? ¿Por qué miente con el tema de las cartas responsivas a los padres de familia? ¿Por qué miente cuando dijo que las escuelas ya estaban listas para el regreso a clases cuando la realidad es que no estaban listas y que para el colmo, acaban de cerrar en la primera semana las primeras 32 escuelas de primaria por contagio del Covid?”.

“Y otra pregunta secretaria”.

“¿Por qué es tan vil? ¿Por qué es tan vil obligando a los padres de familia de escasos recursos que cooperen con insumos para higienizar las escuelas cuando estos humildes padres de familia necesitan esos recursos para sus prioridades?”.

“Señora Gómez: Es usted un ser despreciable que ni siquiera se preocupa por la higiene de las escuelas porque ya está pensando en su candidatura a gobernadora del Estado de México”.

“Candidatura que -por cierto- estoy seguro VA A PERDER”.

“Y aunque “Opinión no pedida es opinión mal recibida” le diré lo que creo debería hacer”.

“En primer lugar secretaria debería RENUNCIAR por LADRONA”.

“En segundo lugar debería RENUNCIAR por LADRONA Y MENTIROSA”.

“Y en tercer lugar debería renunciar por LADRONA, MENTIROSA E INEPTA”.

“Y una vez renunciada pedirle a nuestro presidente que le rente o le preste un cuarto en su Rancho La Chingada”.

“Y si tuviera un poco de dignidad, quedarse ahí para nunca más volver”.

“Y Ya para terminar: ¿Se fijan lo cínicos e hipócritas que son todos sus compañeros de la 4T? NADIE abrió la boca para criticar su ratería, ¡NADIE!”.

“Esas basuras se vuelven testigos ciegos y mudos cuando las evidencias son tan claras. Otras ratas igual que usted”.

“Aunque tengo que admitir que si hubo una excepción: Nuestro presidente sí habló”.

“Así es Delfina”.

“Andrés dijo que eras maravillosa. Andrés Manuel dijo que ibas a ser candidata”.

“Andrés Manuel le echó la culpa de todos los ataques a todos menos a ti. Andrés Manuel te ve igual de limpia que a Bartlett, a sus hermanos y demás amiguitos corruptos”.

“Aunque te voy a decir veo una bronca, Andrés además de bipolar, ya se volvió miope, y ¿sabes qué?, no ve nada claro. Así que yo en tu lugar no le creería mucho”.

“[email protected]”

Las personas verdaderamente honestas

no eluden sus responsabilidades

Con los nulos resultados que se han tenido hasta ahora con respecto al accidente de la Línea 12, hay que marcar que se ve la asociación delictuosa que tienen la señora Sheinbaum y Ebrard y todos los responsables del proyecto, la construcción y la supervisión de la Línea 12 del metro, ya que fue debido a una gran falla de parte de algunos de estos responsables que tuvo como resultado la muerte de todas estas gentes.

Lamentablemente estamos viendo como ahora quieren culpar a los obreros, que son los menos responsables ya que ellos solo se dedican a cumplir órdenes de sus superiores, aquí los responsables fueron los encargados de que se hiciera la obra, ya sea porque o no la supervisaron o no cumplieron con los requisitos de calidad y cantidad necesarios que sirven para dar una base firme y estabilidad a una construcción.

En México ahora sí “la mafia” está en el poder y por ello seguimos viendo más de lo mismo porque todo ha sido una enorme mentira, un enorme engaño, porque no puede ser posible que se atrevan a culpar a otros o a desviar la verdad y esconderse como ratas con lo que creen que van a eludir y a salvarse de la realidad.

$32.8 Mlls. pide AMO, para el presupuesto

de la oficina de Beatriz Gutiérrez Müller

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados asignar 32.8 millones de pesos para la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, presidido por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario.

Es la primera vez, desde que inició el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que la Oficina de Presidencia de la República solicita presupuesto para esa oficina, dirigida por el filósofo Eduardo Villegas Megías.

De acuerdo al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, Presidencia solicitó un presupuesto de 833 millones 863 mil 400 pesos, del que el 3.9 por ciento se destinaría para la operación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México.

De los 32.8 millones de pesos, el 97.4 por ciento se destinará para Servicios Personales, pago de nómina, y el resto para Gastos de Operación.

Estamos viendo la asignación de dineros que está pidiendo este señor para las oficinas de la esposa del presidente, 32.8 millones de pesos, es algo completamente exagerado, habría que hacer un estudio y un balance de la falta de medicamentos para los niños de cáncer que no han recibido este apoyo de dineros para saber cuántos niños han muerto de cáncer.

Cifra de muerte de niños por cáncer

La Amanc publicó un informe en el que dio a conocer que tan solo del 11 de diciembre de 2019 al 3 de septiembre de 2020 habían fallecido 1.608 niños de cáncer, aunque no especificó que la muerte de los menores estaba ligada al desabasto de medicamentos.

Según datos de la misma organización reportados a finales de 2020, del 11 diciembre de 2019 al 11 diciembre de 2020 se registraron 2.190 decesos de menores de edad, causados por la detección tardía de la enfermedad, la falta de acceso oportuno a los tratamientos médicos y las complicaciones propias de la enfermedad.

El 30 de junio de 2021, la organización publicó un comunicado sobre el desabasto de medicamentos contra el cáncer y explicó que la cifra de 1.602 fallecimientos se había atribuido “de forma imprecisa” al recorte en los presupuestos en salud y al desabasto de medicamentos. “Hemos señalado que la falta de registros actualizados, confiables y completos impide medir las consecuencias del desabasto”, agregó la asociación.

Rogelio Pinales, coordinador de comunicación de la asociación, confirmó a la AP vía telefónica que los poco más de 1.600 fallecimientos únicamente corresponden a ese periodo de 9 meses y que en promedio, por año, están falleciendo entre 2.300 y 2.500 menores.

Detalló que en México aproximadamente se presentan 5.000 nuevos casos cada año y que la tasa de sobrevida oscila entre el 51% y 52%. Por tal motivo, la cifra de decesos en los últimos tres años no puede ser de sólo 1.600, sino que oscila entre los 5.000 y 6.000.

Aquí si es donde hace falta incrementar el presupuesto para evitar la pérdida de vidas inocentes, hasta donde sea posible, para que estas personitas tengan una mayor cantidad y calidad de vida.

Obras que están representado

gastos, gastos y más gastos

Igualmente hablemos de lo que llevan hasta ahora los proyectos de “Dos Bocas” y el “Aeropuerto de Santa Lucía”, en donde se ha visto sólo un tiradero de dinero.

Es una tristeza ver que después del juramento que hicieron los militares para salvaguardar a México como país, a la patria como república y a la Constitución como la Carta Magna, estén confundiendo el juramento que hicieron a la bandera con una total deslealtad hacia todos los principios del país, pero sí con una “lealtad total” hacia un hombre que está mal de su cabeza, no puede ser que las reglas del juego cambien por intereses de asociaciones delictuosas.

No entendemos cómo así, el Ejército se haya prestado para involucrarse en tantas cosas que no les competen, nos extraña mucho el cambio de actitud de las fuerzas armadas ya que dejan de apoyar sus promesas a la bandera y a la república, para apoyar a un hombre que muy probablemente quedará marcado en la historia de México cómo un “traidor”.

Esperamos que algunos de los elementos del ejército no olviden sus juramentos, que unan acciones para poder recuperar los valores institucionales y el respeto a nuestra república.

Es inaceptable que este honorable grupo esté llevando a cabo labores que son propias del orden civil, que recuerden que su lealtad es hacia la patria, no a un hombre que esta desubicado racionalmente e inestable, como todo lo que hasta ahora ha sido un surrealismo totalmente inaceptable.

Y seguimos viendo como muchos miembros de su partido juraron combatir la corrupción, pero hasta ahora son precisamente los de Morena quienes han salido los más corruptos a todo lo largo y ancho del país.

La oportunidad de honrar a las instituciones cada día se ve más lejana y por ello se debe tomar una acción, por lo que esperamos que el día “del grito” en la gran plaza, los mexicanos que tienen bien ubicadas sus raíces de la honestidad, responsabilidad y lealtad, le den la espalda a quienes no están cumpliendo con el país, como desaprobación a todas las acciones que han emprendido en estos últimos 3 años, que hasta ahora suman ya más de sesenta y tantas mil mentiras.

El reloj sigue corriendo y cada vez está más cerca del fracaso un partido del cual estamos seguros que nunca más volverá a brillar en el país.

Dime que tienes y te diré

a qué partido perteneces

Estamos en el justo momento de que se inicien las auditorías a todas las gentes que están en ese partido para ver si sus declaraciones coinciden con los activos que tienen y cuanto se han ido incrementando o disminuido.

Y condenamos enérgicamente todas las acciones de abuso de confianza que se ven tanto en la inicia privada como en el gobierno, porque ni el país, ni los mexicanos, ni la iniciativa privada pueden permitir que esta bola de rufianes continúen engañando, robando y mostrando con múltiples asociaciones delictuosas, que ya está completamente destrozada la credibilidad de lo que es justo y del Estado de Derecho.

Es hora de recordarles que todo lo que mal comienza, mal termina, como en el caso del psicópata narcisista Adolfo Hitler, de quien se dice que inició sus pasos con el apoyo económico del Papa Pío XII, esta verdad que ahora ya conocemos pero de la cual aún no entendemos como fue que un Papa se involucrara en el asesinato de miles de gentes y protegiera al nazismo, lo que si estamos seguros es que ese Papa ya está en el infierno.

Por ahora el Congreso, que está controlado por la oposición, se debe de enfocar en el inicio de las auditorías de todos los miembros de Morena ya sean gobernadores, alcaldes o presidentes municipales para conocer como han actuado y en beneficio de quien, ya que como lo marca la constitución, “son culpables” hasta que no demuestren su inocencia.

Y eso mismo debe de procederse para todos los que pretendan ser candidatos a gubernaturas o a presidencias municipales.

Volvemos a decir que todo esto que estamos viviendo es transitorio ya que “todo por servir se acaba y acaba por no servir”, y las negativas acciones no pueden permanecer por siempre.

En cada acción de estas hay un coautor de acciones destructivas y por ello deben recordar que lo que mal empieza, mal acaba.

Hay que seguir la cadena, como decían el Teniente Coronel Haro y Sherlock Holmes, “follow the money”, (sigue al dinero) es decir investigar a los hermanos, a los primos, a las amantes y a todos los familiares y amigos de toda esta bola de oportunistas.

La realidad se acerca y la popularidad de este señor está como la bolsa de valores, “a veces sube y otras muchas baja”.

La verdad va a brillar y es cuándo tendremos a las gentes idóneas y honorables que rescataran la dignidad de nuestra hermosa república.

Así sea, saecula saeculorum, Amén.

México es un país que

se rige con democracia

Es por ello que resulta totalmente inaceptable que hayan invitado al presidente de Cuba a ver el desfile y a celebrar en México “el Movimiento de Independencia”, esto demuestra la cercana relación que tiene este hombre con un comunista de la tercera generación, personajes comunistas que han destrozado países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Uruguay, lugares donde sus pueblos viven sin esperanza y sin futuro.

Para este tipo de situaciones se tiene que buscar la manera de que a través de la verdad, del respeto a las instituciones y al Estado de Derecho se brinden las mejores garantías para beneficio de sus pueblos, y también buscar que a toda esta bola de oportunistas aprovechados se les juzgue por su mala actuación, ya que la credibilidad viene del apoyo de las instituciones, del Estado de Derecho y de todos los que estamos acostumbrados a vivir dentro de una república, recordemos que lo primero es la patria y la lealtad a las instituciones.

El cumplimiento de las leyes le cae a la República y a la Constitución “como anillo al dedo”.

