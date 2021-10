Demandan poner fin "al lado oscuro de Tulum" tras muerte de turistas

Luego de la balacera que cobró la vida de dos turistas extranjeros, en redes sociales se ha incrementado la demanda de seguridad en Tulum.

El presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que reprueba enérgicamente los trágicos hechos ocurridos en el municipio, a su vez comentó que ha dado instrucciones a la Policía Municipal para colaborar en la investigación.

(Cont.) que ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo.



A los tulumnenses y visitantes les reitero: la seguridad es mi prioridad, con la coordinación de los tres niveles de gobierno, recuperaremos la paz que nos merecemos. — Marciano Dzul Caamal (@MDzulCaamal) October 21, 2021

Y esta declaración no fue suficiente, pues tanto habitantes como turistas le respondieron para demandar una mayor seguridad.

“Esa calle tuvo 6 balaceras en menos de 1 año, lo más simple s poner a policías armados en cada esquina y listo, se acaba el problema, igual en la zona hotelera. Pero las autoridades piensan q desfilando en sus patrullas consiguen algo,no,no consiguen NADA, vamos a morir baleados” escribió una usuaria. “Soy una de las personas que estaba en El Malquerida, justo en la mesa de al lado dispararon a 2 personas. Habla usted de seguridad? Tan fácil como tener en esas calles con tanto movimiento a más policías, no me jodas si fui al súper Chedraui y había 3 de seguridad con fusiles” arremete una testigo.

Por otro lado, algunos internautas entienden la posición y el odio que se genera a través de estos hechos, pero están conscientes que nada es lo que parece mediante una red social y explican que cualquier sitio tiene su lado oscuro y temas de inseguridad.

Hhmmm… someone couldn’t afford the all inclusive

Every place has its dark side — Ü (@utrera80) October 18, 2021

Tampoco NY, o SantaFe, Chicago, las lomas, o cualquier lugar donde toque el hombre. Buscas tierras vírgenes no te metas a carreteras y busca costeras alejadas de la civilización, me cuentas como te va.

Tulum es hermoso un pavimento con baches o distinción de clases, everywhere.. — jurgen (@JurgenAr) October 18, 2021

Pfff nada ni nadie es como instagram y las redes sociales.. es un hecho. — Reivaj Adenip (@PGJJavier) October 18, 2021

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inicia carpeta de investigación

Tras la balacera de la noche del miércoles 20 de octubre del presente año que dejó un saldo de dos extranjeros muertos y tres personas heridas en el bar La Malquerida, inician carpeta de investigación.

Ante los hechos registrados, la Fiscalía informó que se abrió la carpeta de investigación, además ya se localizó a uno de los atacantes involucrados, quien se encuentra en el hospital general.

#Comunicado2072021Z1 | Inicia FGE Quintana Roo carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos en #Tulum en donde dos personas de origen extranjero perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas por arma de fuego al interior de un establecimiento.https://t.co/wd0p2pchQd pic.twitter.com/LKXHonrGQ8 — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) October 21, 2021

La demanda de seguridad no es algo nuevo

El 17 de octubre de 2021, en redes sociales, se viralizó una imagen en la que se puede observar un colchón ‘grafiteado’ con la siguiente leyenda “Tulum no es como en Instagram” (Tulum is not like on Instagram) y las respuestas son las demandas de los residentes y visitantes sobre la inseguridad.

“El punto del mensaje es que Tulum está siendo destruido por el turismo, todos los días hay balaceras por peleas de plazas entre carteles, no muestran el lado oscuro. Es horrible vivir ahí y es horrible el ecocidio que están ocasionando” escribió una usuaria. “También hablen de todas las mujeres que desaparecen y asesinadas, de los carteles de droga, trata de personas etc etc” comentó otra internauta. “Tulum demasiado costoso y lleno de narcos. Me desilusione demasiado. Me quedé en selina” agrega una usuaria.

Estados Unidos mantiene alerta de viaje hacia México

En su más reciente actualización, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta para sus residentes en la que pide considerar viajar a casi todo los estados con excepción de dos.

“Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos y son comunes en México. El gobierno de EE. UU. tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en muchas áreas de México, ya que los viajes de empleados del gobierno de EE. UU. a ciertas áreas están prohibidos o restringidos" advierte la dependencia.

Igualmente sugiere no viajar a: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas. Estos se señalan como peligrosos por delitos, crimen y secuestro.

Recomienda reconsiderar viajar a: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Sonora, Zacatecas, porque estos destacan por delitos, delincuencia y secuestros.

Alerta tomar precauciones cuando viajen a: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz. Estos se encuentran asociados con la delincuencia.

Mientras que el saldo blanco se lo llevan los estados de Campeche y Yucatán.

