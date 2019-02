Amenazan con embargar al ayuntamiento de Othón P. Blanco

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El ayuntamiento de Othón P. Blanco enfrenta un posible embargo derivado de la difícil situación jurídica que enfrenta en materia laboral, como resultado de demandas que ex trabajadores han interpuesto en contra del gobierno municipal.

Yensunni Idalia Martínez Hernández, síndico municipal, informó que hay cuatro asuntos que se encuentran en requerimiento de pago y embargo en contra del ayuntamiento; además, hay otros 15 que tienen laudo condenatorio, siete en cierre de instrucción y visto para la emisión del laudo correspondiente; seis en amparo y otros tres en desahogo de demanda, contestación, admisión y desahogo de pruebas, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

También te puede interesar: Detectan desvío de $159 millones en el Ayuntamiento

La funcionaria dio a conocer que la situación jurídica y legal del ayuntamiento es complicada porque heredó de la anterior administración municipal 35 asuntos a los que se da seguimiento y que le cuesta dos millones 200 mil pesos, recursos de los que carece para cubrir los adeudos.

“Es la situación en la que encontramos el municipio es como se recibió la administración, se realizó un corte sobre cómo se encuentra al 30 de septiembre del ejercicio 2018 con la información de la dirección de Asuntos Jurídicos”, dijo.

Por lo pronto no se ha emitido un resolutivo sobre el pago de los adeudos por parte de la actual administración municipal, toda vez que no hay liquidez para subsanar la obligatoriedad que interpuso la junta, es por ello que los ex trabajadores pueden proceder al embargo de bienes municipales.

A pesar del escenario anterior, Martínez Hernández comentó que ha iniciado con los procedimientos legales para defender el patrimonio municipal, a pesar que esos asuntos se perdieron por parte de ex servidores públicos municipales.

“Ignoraron los recursos legales correspondientes en todas sus legales consecuencias”, comentó.

Por su parte, Alejandro Rivera Romero, secretario general del ayuntamiento, explicó que se buscará un acercamiento con los ex trabajadores para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.