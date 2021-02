Democracia significa que se celebran elecciones auténticas

Aquí lo realmente importante es ver que en Estados Unidos todavía hay demócratas y los demócratas lo que piden y quieren es el bienestar de su país y la verdadera aplicación de la justicia la cual muchas veces no llega a tiempo, pero siempre llega.

Ahora estamos en una época en la cual la razón, la verdad, la realidad y la experiencia, tanto del señor Biden como de la señora Kamala, han logrado formar un equipo de personajes completamente cualificados, que con sus actitudes han demostrado un amor total hacia la democracia, hacia la constitución y con un alto concepto de lo que significa el patriotismo, cualidades que siempre han hecho brillar a Estados Unidos.

Así es que todos los que amamos la libertad, la democracia y el Estado de derecho debemos aplaudir una vez más al pueblo estadounidense por haber emitido un voto positivo que ha dado la oportunidad de que los demócratas vuelvan a gobernar este hermoso país para que brille la democracia y se respeten los derechos humanos.

Analizar a profundidad

para votar conscientemente

Estamos en un momento en el que es importante reflexionar y analizar para después ejercer nuestro libre derecho al voto, este medio por el cual se puede gozar la responsabilidad que conlleva a la libertad, es por ello que el pueblo unido hace un llamado a los militantes para que respeten a la patria así como también la decisión y la valiosa aportación que los mexicanos correctos y decentes queremos para que resurja pronto, muy pronto, la verdad a través del partido único que es la salvación del país, que ejerceremos a través del voto el cual nos garantizará el éxito.

En este caso deberían de llevarse a cabo encuestas, en los próximos 3 meses, a través de medios como Google o de empresas dedicadas a la investigación de la opinión pública, como Mitofsky, para que los mexicanos puedan votar libremente y así mismo para que el mundo conozca la decepción que han sufrido muchos de los incautos que creyeron en un partido el cual sólo ha creado un aumento pero en las “camaladas” de millonarios.

Es importante que México despierte y luche dentro del Estado de derecho a través del voto para demostrar con ello que si es posible rescatar al país.

¡Viva la alianza “Va por México”!, ¡Viva la alianza del PRI, PAN y PRD!, a todos ellos les deseamos la mejor de las suertes para que pronto, muy pronto, puedan tener el control del Congreso y del Senado para tomar las medidas correctivas necesarias para comenzar la reconstrucción de este hermoso y generoso país el cual está lleno de hermosas tradiciones, de lindas gentes y de diversos grupos que nos han dado la oportunidad de brillar y superar problemas similares que nos lleven a encontrar el camino de la felicidad para todos los mexicanos. Viva México, que vivan los mexicanos y que brille la verdad y el estado de razón.

La unión de los partidos de

oposición no dará una buena solución

Los partidos de la oposición, los diputados y los senadores deberían de formar una comitiva tripartita para que actúe ya que hay una súper estafa de robo en la cuarta transformación.

Así mismo hemos visto fotografías de presuntos operadores de la mafia rumana entre los invitados a la toma de protesta del presidente, que salen en fotografías que se tomaron con Cuauhtémoc Cárdenas, el dinosaurio de Manuel Bartlett y con muchos otros miembros del gabinete, incluyendo varios empresarios mexicanos.

Ahí vemos como una mafia, o mejor dicho otra mafia, extranjera tiene una relación directa con los integrantes de la cuarta transa por eso es importante que se apoye a través del voto a los partidos (PRI, PAN Y PRD) que han formado la alianza “Va por México”, en la que competirán unidos en 190 de los 300 distritos electorales del país, para que México renazca y obtenga una mayoría de los distritos en los que participará dicha alianza, ya que estos partidos han entendido que lo más importante es salvar a México así como salvar el futuro de los mexicanos y de las próximas generaciones.

Dime con quién andas y te diré lo que eres

El líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, está relacionado con la protección de la mafia rumana en Quintana Roo a cambio de financiamiento electoral.

En días pasados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desenmascaró a una red criminal rumana dedicada a la clonación de tarjetas, tráfico de personas y extorsión comercial bajo el liderazgo de Florian Tudor “El Tiburón”, en colaboración con más de un político mexicano que apoyaba y encubría las actividades de la mafia, como René Bejarano.

De entre los cerca de 900 invitados a la protesta constitucional del Presidente de la República, estuvieron Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina Barriga, presuntos operadores de la mafia rumana, quienes ese día se tomaron fotografías con Manuel Bartlett, Miguel Torruco, Cuauhtémoc Cárdenas entre otros funcionarios y empresarios, las cuales utilizaron después para charolear.

Estados Unidos líder en la aplicación

de vacunas contra el coronavirus

Estamos visto como Estados Unidos es el país que lidera en número la aplicación de vacunas contra el Covid, ya que el señor Biden se encamina a superar la meta de aplicar 100 millones de dosis de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno, iniciando con más de 26 millones de inyecciones en sus primeras tres semanas en la Casa Blanca y esto es una manera responsable y positiva de enfrentar al terrible enemigo que es el coronavirus, actuar con hechos concretos ya que con ello se está luchando para lograr salvar la vida de muchas gentes correctas y amantes de la libertad.

Con respecto al tema del combate al Covid, es realmente importante comparar la nefasta y satánica acción de López y del otro señor López porque no han hecho nada o no mucho a este respecto, sólo se dedicaron a engañar, a mentir y a burlarse del pueblo mexicano, actitudes con las que ha brillado su incapacidad total de poder llevar a cabo acciones que salvaguarden la vida de la población mexicana, ya que la cantidad de muertos por Covid, según las cifras oficiales, es de 172,557 y de contagios es de 1’978,954, pero según “se dice” que el número extraoficial real rebasa ya las 400 mil muertes, que la cifra de infectados es de más de 3.5 millones de infectados y que en su campaña solo se ha vacunado al 3 por ciento de la población.

Mentiras verdaderas o verdaderas mentiras

No podemos aceptar ni entender cómo se han atrevido a pretender enredarnos con sus “cuentitos chinos” con un aeropuerto que no es funcional porque las pistas no tienen la longitud necesaria para recibir a los nuevos grandes aviones, otro engaño es el proyecto de “Dos Bocas”, el cual el gobierno lo ve como un pilar de su plan energético, pero las dudas sobre su viabilidad aumentan cada día ya que no tiene futuro debido a que en los próximos 10 años la utilización de los combustibles de fósiles llegarán a una mínima utilización.

La reacción visceral que tienen varios cientos de hombres de negocios y filósofos deberían de aplicarla para reflexionar y parar las obras “Del Tren Maya” que el mayor problema de su construcción, según un estudio, es el impacto ambiental así como también el no respetar la constitución y los derechos de los dueños de estas tierras.

Siguen insistiendo en crear un elefante blanco el cual no va a resolver nada por el contrario va a destruir a más de 80 o 90 especies, como el jaguar o las guacamayas rojas, las cuales forman parte del patrimonio mundial que deben ser respetadas a toda costa.

No entendemos como su tesis de “por el momento no hay solución” pueda seguir funcionando entre los incautos imbéciles “ninis” que sólo quieren tener dinero en sus bolsas sin importarles que sea a costa de la muerte de niños, de padres, de hijos y de hermanos mexicanos.

No hay presupuesto para atender asuntos prioritarios pero si para remodelar estadios de béisbol

Esto lo vimos cuando la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) asignó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de beisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente de México.

El contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones S.A. de C.V., originaria de Tuxtla Gutiérrez.

La asignación se otorgó en una segunda vuelta, debido a que, en una primera ronda de la licitación, la Sedatu descalificó a los 26 postores que concursaban por supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

En la primera ronda hubo un consorcio de cuatro constructoras que presentó una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que finalmente fue declarada ganadora. Mientras que en la segunda vuelta hubo una constructora que propuso ejecutar la obra 12.5 millones de pesos más barata. Ambas propuestas fueron desechadas por el comité de evaluación de la Sedatu por aspectos técnicos, como no haber entregado los currículums del personal propuesto para la obra y por no haber acreditado experiencia en obras similares.

La rehabilitación del estadio incluye la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de acceso, 6 baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores.

El contrato también contempla obras de mejoramiento en la unidad deportiva en la que se localiza el estadio. Se colocarán luminarias en pisos y postes, líneas de led suspendidas en plafones, reflectores para la cancha y actualización para alumbrado exterior del estadio de beisbol.

La superficie actual construida de las instalaciones deportivas es de 5 mil 793 metros cuadrados, y la ampliación será sobre 15 mil 372 metros cuadrados, de acuerdo con los planos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El estadio es propiedad del municipio de Palenque, según consta en su inventario de inmuebles de 2020.

En casos como estos es donde vemos la gran cantidad de dinero que se han gastado, para que el hermano del señor del ejecutivo pueda tener su universidad de béisbol olvidando el apoyo al pueblo mexicano.

Las fuerzas armadas realizan

trabajos que no le corresponden

Resulta incomprensible ver como las fuerzas armadas realizan trabajos que no les competen, ellos tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero sus misiones primordiales tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea Mexicanos son:

I.- De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1/o., el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I.- Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. II.- Garantizar la seguridad interior.

III.- Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. IV.- Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. y V.- En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Un aplauso a los soldados de la comunicación

Desde esta columna enviamos un aplauso a Brozo y al señor Loret de Mola por su atinadísima y destacada producción de programas como lo es “Latinus”, un portal ubicado en México pero con una gran presencia en los Estados Unidos, ya que a través de este medio demuestran ser verdaderos soldados en defensa de nuestras hermosas tradiciones y del país, todo con una verdad con la cual México merece vivir.

¡ Felicidades!

Dictan auto de formal

prisión al “gober precioso”

La madrugada de este miércoles se dio a conocer la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó el auto de formal prisión contra Mario Marín, ex gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista Lydia Cacho.

El pasado 4 de febrero, durante una audiencia, el priista reconoció formalmente la acusación que presentó en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

La orden de aprehensión que libraron en su contra fue emitida por el primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo. Además, el ex gobernador de Puebla también cuenta con una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).

El delito que se le imputa en 2015 a Marín es tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien publicó un libro titulado “Los demonios del Edén”, una investigación que acusaba al Marín y al empresario Kamel Nacif de promover una red de pederastia.

En el trayecto rumbo a Puebla, de más de 1,500 kilómetros, Cacho fue torturada psicológicamente por los oficiales, con amenazas de abusar de sexualmente de ella.

Al rendir su testimonio, la periodista dijo que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su denuncia fue lenta y tortuosa. Fue encerrada en un “calabozo inmundo” y le tomaron fotos desnuda al lado de un cuarto lleno de policías judiciales con una mampara transparente de por medio.

En un mensaje en su cuenta de twitter, Lydia Cacho se pronunció sobre esta detención mencionando “Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de Pornografía Infantil Vamos por todos”, aseveró.

Y ya que están trayendo asuntos de gobiernos pasados y que están pendientes de resolver, sería bueno poner a muchos en el sillón de los acusados para que de ser encontrados culpables reciban la condena que les corresponda.

¿Puede o no puede Bartlett visitar Estados Unidos?

El gobierno de Estados Unidos pidió la extradición de Manuel Bartlett Díaz cuando era gobernador de Puebla, por una presunta responsabilidad en la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, aseguró el ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien señaló que fue negada por la “falta de lógica y datos falsos”.

La extradición tampoco procedió ya que según esto era un delito que ocurrió en México, por lo que era competencia del gobierno mexicano la investigación.

En referencia a este tema y en respuesta a una solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la Secretaría de Relaciones Exteriores negó el acceso a notas diplomáticas y comunicación oficial con el Gobierno de Estados Unidos que podrían esclarecer en ese país la situación jurídica y migratoria del señor Bartlett, ya que está clasificada como “confidencial”.

La información cerrada por la SRE es de alto interés público por lo que conocerla serviría para aclarar si Bartlett tiene problemas con la justicia estadounidense y, de ser así, de qué tipo; él ha sido servidor público por cerca de cuatro décadas.

Existen más de 970 mil pruebas

contra el señor García Luna en EU

Fiscales federales de Estados Unidos han recabado más de 970 mil documentos como pruebas en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México; lo que implica un “voluminoso” paquete de comunicaciones interceptadas.

A través de una misiva dirigida al juez Brian Cogan, disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, se da a conocer que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciban en las próximas semanas.

Cabe mencionar que entre las pruebas mencionadas, se encuentran documentos financieros, así como algunas respuestas a pedidos de asistencia legal que los fiscales hicieron a gobiernos extranjeros, según se revela.

Por su parte, los fiscales piden que la audiencia judicial, prevista para la siguiente semana, se posponga 60 días, debido a las dificultades para operar con motivo de la pandemia de Coronavirus o Covid-19.

Fox permitió que la DEA sobrepasara

los límites en territorio nacional

Sería el momento de pedir cuentas de todas las violaciones que cometió Fox, principalmente por haber permitido que la DEA entrara y tuviera un número desconocido de personal administrativo dentro del país, todo esto sin la autorización del Congreso y del Senado.

Fueron muchas las violaciones que se cometieron durante ese gobierno, entre algunas podemos mencionar que fue él y su esposa quienes contribuyeron a destruir y acabar con el periódico Novedades de la Ciudad de México.

Por este tipo de hecho, es momento de revivir muchos de los delitos que se quedaron pendiente de una respuesta y volver a acusarlos, ya que este tipo de impunidad política de varios sexenios no es aceptable ya que esto no nos permite demostrar que en México si existe la verdadera aplicación de la justicia.

La política de comunicación foxista fue un desastre ya que los funcionarios responsables de comunicación social de la Presidencia de la República no fueron capaces de diseñar una efectiva estrategia de comunicación social para el llamado gobierno del cambio.

Senado de EU declara a Donald Trump

inocente en segundo juicio político

En votación llevada a cabo este sábado en el Senado de EU, Trump fue declarado no culpable del delito de incitación a la insurrección

El Senado de los Estados Unidos declaró al ex presidente Donald Trump inocente por su responsabilidad en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

El marcador final quedó con 57 a favor de la condena y 43 en contra, unas cifras insuficientes para los demócratas que necesitaban una mayoría de 67 votos para condenar al ex mandatario, algo que desde el principio parecía altamente improbable debido a la influencia que Trump aún tiene en su base de votantes.

Solo siete republicanos votaron a favor de condenar a Trump por “incitar a la insurrección”: Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse, Bill Cassidy, Pat Toomey y Richard Burr.

El pasado 6 de enero seguidores del ex presidente estadounidense Donald Trump marcharon hacia el Congreso para irrumpir por la fuerza en el Capitolio, presuntamente arengados por el ex presidente republicano. Este episodio dejó como saldo cinco personas muertas.

A favor de absolver al ex presidente votó el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, una figura muy influyente en el partido y que al principio se había mostrado abierto a una condena.

Esta mañana, el equipo de McConnell filtró a la prensa que pensaba absolver al ex mandatario, lo que con toda seguridad influyó en el voto de algunos de sus correligionarios.

En las últimas horas del juicio político, la defensa de Trump se esforzó por defender el derecho a la libertad de expresión del ex presidente y lo retrató como un garante de “la ley y el orden” en un retrato manipulado de los hechos, en el que culpó a los demócratas de incitar a la violencia, algo que es falso.

Por su parte, en su alegato final, los legisladores demócratas que hacen de “fiscales” en el juicio político intentaron demostrar que Trump incurrió en un patrón de incitación a la violencia y que lo ocurrido en el Capitolio el pasado 6 de enero no es un incidente aislado.

Para ello, se valieron de horas de vídeo, cientos de documentos y capturas de pantalla de los mensajes en Twitter de Trump.

En un último intento por ganar una batalla que ya se veía perdida, el legislador demócrata Jamie Raskin, que lidera la acusación contra Trump, pidió a los republicanos que pensaran en el futuro del país y votaran con conciencia, poniendo a EU por encima de sus colores políticos.

“Si no podemos resolver esto juntos como un pueblo, si no podemos resolver esto olvidando las líneas partidistas, la ideología, la geografía y todas esas cosas, entonces ¿cómo vamos a conquistar otras crisis de nuestro tiempo?”, preguntó al hemiciclo, que aguardaba en silencio.

El final del juicio político estuvo rodeado de drama debido a que, esta mañana, de manera inesperada, el Senado aprobó que se citaran testigos a propuesta de los legisladores demócratas que hacen de “fiscales”; pero, finalmente, optó por recular en esa decisión.

Desde el principio, los dos partidos habían optado por un juicio rápido sin testigos, ya que los demócratas querían centrarse en la agenda legislativa del presidente, Joe Biden, y los republicanos deseaban pasar página del asalto lo antes posible. Con información de López-Dóriga Digital y EFE

