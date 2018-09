El profesor le proponía cosas: madre de familia

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La madre de un integrante del Club de Basquetbol Manatíes de Chetumal, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE), al entrenador de este equipo por hostigamiento y acoso sexual en agravio del atleta menor de edad.

De acuerdo con el documento, que se encuentra en poder de esta casa editorial, la querella fue interpuesta el pasado mes de febrero ante la FGE, y quedó asentada con el número de expediente FG/QR/OPB/02/801/2018.

El motivo de la denuncia, de acuerdo con la versión de la madre, quien por obvias razones prefirió mantener el anonimato, es el acoso y hostigamiento sexual hacia su hijo, menor de edad, por parte del profesor A.J.R., empleado de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (Cojudeq), y encargado del Club Manatíes de Chetumal.

“En el mes de febrero de este año encontré una conversación de Whatsapp en el teléfono celular de mi hijo menor de edad entre él y el profesor A.J.R., entrenador del equipo Manatíes, en los cuales el profesor le proponía cosas”, dijo la demandante. Agregó que en dicha conversación encontró propuestas indecorosas e imágenes impropias.

La madre del deportista se mostró preocupada por el hecho de que el profesor señalado ha estado a cargo de cientos de niños y jóvenes durante varios años, y agrega que el caso de su hijo podría no ser el único.

“Quiero aclarar que las preferencias sexuales del entrenador no son de mi interés, pero lo que realmente me importa y me preocupa es el hecho de que él trabaje con niños y jóvenes, que están en la edad de querer conocer y en busca de su personalidad propia y ante esta situación pueden ser vulnerables y estar en peligro”, dijo.

Al respecto, el entrenador en cuestión, A.J.R., negó categóricamente dichos señalamientos, argumentando que “todos los días dejaba activado mi Whatsapp en la computadora y estaba al alcance de todos en el Gimnasio Nohoch Sukun, así que eso lo pudo hacer cualquiera. Yo no hice eso y mis abogados ya están trabajando en mi defensa para comprobar mi inocencia”, señaló.

Por lo pronto, el entrenador fue separado del cargo en el equipo de Manatíes y despedido como empleado de la Cojudeq, y según se lee en el oficio correspondiente, los motivos fueron “el mal trato hacia padres de familia y la última inconformidad por parte de un padre de familia, siendo ésta la más grave, ya que se trata de acoso hacia un alumno, tanto verbal como psicológico, por lo que está violentando el Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo”.