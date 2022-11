Denuncia desaparición de un menor de edad tras un cateo en Cozumel

Alrededor de las siete de la mañana de este jueves, una mujer se acercó a la Fiscalía General del Estado (FGE) del municipio de Cozumel, para denunciar la desaparición de un menor de edad, luego que presuntamente, autoridades llevarán a cabo un cateo en su domicilio.

La mujer señaló que se encontraba trabajando durante la noche del miércoles cuando a través de una publicación en redes sociales se percató que hubo un cateo en su casa. Ella manifestó que en ese momento estaba impactada, pues desconocía las razones del porqué se estaría realizando dicho operativo en su hogar.

Su preocupación aumentó porque al llegar por la mañana observó los sellos que le impidiendo el paso y la ausencia del menor de diez años que se encontraba en ese lugar. Durante una entrevista a medios, mientras la mujer hablaba con las autoridades de la ínsula, comentó que al interior del domicilio se encontraba un niño, el cual ahora no aparece.

“En mi domicilio hubo un cateo, desconozco la razón. Solo que se pusieron sellos y me tienen prohibido la entrada. Fui a la fiscalía y no me dijeron nada. Al interior había un niño de diez años, él se encontraba solo en ese momento".