Denuncian desmonte con irregularidades en Playa del Carmen

La organización ecologista Moce Yax Cuxtal denunció irregularidades cometidas en un desmonte de un predio ubicado en las cercanías del fraccionamiento Real Ibiza, donde detectaron desplazamientos de fauna nativa y destrucción de flora.

Laura Artemisa Patiño Esquivel, presidente de Moce Yax Cuxtal, informó que presentaron la denuncia ante la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático para que se haga una revisión del lugar.

Se trata de un predio que se encuentra en la avenida CTM, casi esquina con avenida Lilis, frente al citado fraccionamiento y, donde de acuerdo con versiones de vecinos, el desmonte comenzó desde hace más de una semana con maquinaria pesada.

“Nos hablaron por teléfono para denunciarnos sobre lo que estaba ocurriendo ahí, y sí, efectivamente, estaban haciendo un desmonte, están tirando árboles y nos encontramos fauna, hicimos la denuncia ante la Dirección de Medio Ambiente”, dijo Patiño Esquivel.

Versiones de habitantes de la zona, indican que han observado que fauna nativa, como coatíes, chachalacas y diversos tipos de aves, huyen del lugar al ser removidos los árboles de diversos tipos.

“Lo que vemos es que no hacen una selección de árboles, no ven qué árboles hay, es sólo improvisado, también no sabemos si tienen permisos, y la empresa debe exhibir los permisos”, comentó Patiño Esquivel.

La ambientalista lamentó que particulares no cumplan con los parámetros medioambientales dictados por las normas en la materia, por lo que instó a las autoridades a ser más vigilantes de la situación sobre este tema.

“Nosotros estamos pidiendo que no haya deforestaciones, es lo primero que estamos pidiendo, necesitamos más gente supervisando, más suspendiendo”, puntualizó.

De acuerdo con información solicitada a la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático de Solidaridad, el particular cuenta con permisos de remoción vegetal, además donará 40 árboles que serán sembrados en un área pública del fraccionamiento Villas del Sol.

