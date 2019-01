Obras detenidas en pozos de absorción afectan a vecinos

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN.- Vecinos de la Supermanzana 70 de Cancún señalan que desde hace 15 días se encuentran detenidas las obras para la creación de tres pozos de absorción en su colonia, trabajos que iniciaron en diciembre.

Una de las residentes, quien prefirió omitir su nombre, explicó que el atraso le ha impedido continuar con su negocio, ya que la perforación se encuentra frente a su puerta.

“Yo vendía hamburguesas y hot dogs en las noches y a partir de que hicieron los orificios para abrir el pozo de absorción, me afectaron, porque ya va para casi un mes que no he podido vender, prácticamente desde el día 22 de diciembre, ya no regresaron”, dijo la vecina.

Asimismo, además de que el agua y la basura se acumulan en las excavaciones que se realizaron para el pozo, la obra ha generado dos accidentes viales esta semana, debido a que se encuentra en el cruce de dos calles estrechas.

“A veces los coches no pasan, se atoran y se echan de reversa, entonces los otros que no miden su distancia, se impactan y chocan”, mencionó una de las residentes, quien aclaró que no está en contra de la obra, sino de que esta no se haya concluido todavía.

Ricardo Archundia Sánchez, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Benito Juárez, mencionó que no se trata de un abandono, sino un atraso por las fechas decembrinas, sin embargo, aseguró que a más tardar la próxima semana estarán cerrando la caja del pozo.

“Creemos que la siguiente semana podría estar lista, ahorita ya se tiene el arenero, que es la caja grande, que su construcción es el proceso más tardado, no tanto la perforación”, indicó el entrevistado.

Asimismo, explicó que los dos pozos de absorción que se realizan en la Supermanzana 70 pertenecen a un proyecto que se tiene programado realizar durante todo el 2019 y que consiste en la creación de 100 pozos en toda la ciudad, lo que evitara inundaciones en época de lluvias.

Asimismo, el funcionario señaló que solamente estas obras tienen una inversión de entre cuatro y seis millones de pesos.