¡Cuidado! Agencia ‘patito’ estafa a turistas en Cancún

CANCÚN, Quintana Roo.- La agencia de viajes “Visita México” oferta paquetes a Cancún, pero la dirección que tiene en su página corresponde a lotes comerciales de otros giros, además de que hay quejas de usuarios por no cumplirles.

En la red social Facebook hay publicaciones de alerta en la que recomiendan tener cuidado con las estafas en Quintana Roo; y sobre la agencia mencionada, vacacionistas recientes coinciden en no recomendar sus servicios, porque incumplen con el paquete que les venden.

En algunos casos, las personas llegaron al destino y no tenían reservación, en otros, luego de dos horas de contratación del servicio les dicen que ha sido cancelado, para luego no responder mensajes ni llamadas.

La página www.visita.mx en la que se promocionan, aparece una imagen de Punta Cancún con el mar Caribe y la laguna Nichupté; la leyenda “Busca tu destino. Encuentra diversión, atracciones y actividades alrededor del mundo”, luego dan una breve descripción de la agencia, dicen tener 15 años de experiencia en el sector turístico.

Las actividades que promocionan son visita al arrecife coralino, paseos a zonas arqueológicas, y ponen a Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Akumal y Tulum como los destinos más visitados.

Ofrecen atención personalizada, sin cargos ocultos, y ser expertos locales, ya que la sucursal matriz está ubicada en Cancún y proporcionan una dirección, que corresponde a un inmueble de la avenida Xel-Ha, Supermanzana 24 manzana 28, lugar en el que hay comercios con varios años de antigüedad y los locatarios no reconocen ni tampoco han escuchado sobre esa agencia.

En el portal igual ofrece un número telefónico que cuando es marcado suena ocupado y sale un mensaje que dice: marcación no disponible; hay una dirección electrónica, pero no parece que tengan redes sociales, como es común en páginas de otras agencias.

En la dirección de la agencia, los vecinos no conocen que

haya operado ningún local de ese giro. (Sergio Orozco/SIPSE)

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), indicó que han recibido denuncias de varias agencias de viajes que timan a las personas, por ello entre las recomendaciones está el que contacten directamente con el hotel o aerolínea antes de efectuar un pago.

Sin información confiable

La agencia en su página web, en el apartado de información de contaco, igual pone las formas de pago a través de PayPal con tarjetas Visa y Mastercard, así como SPEI, y hasta el final, en un recuadro se muestra el logotipo de la Secretaría de Turismo (Sectur), y el Registro Nacional de Turismo 04230051004.

La Sectur reconoce a www.visita.mx como una agencia de viajes que solicitó su registro el 14 de agosto del presente año, con un correo electrónico direcció[email protected] que es diferente al que aparece en la página: [email protected]. La dirección coincide, pero el número telefónico no y también dice “marcación no disponible”.

Sitio web sin seguridad

Abiel Domínguez Hernández, programador web, explicó que una forma de saber que una página electrónica no es confiable, es cuando antes de la dirección no aparecen las iniciales “https” los que indica que no es un sitio seguro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indicó que no hay quejas respecto a esta denuncia en Cancún, pero sí de otras similares en las que ellos tratan de solucionar a la brevedad, porque saben que la estancia de los visitantes en el destino es breve, y cuando se trata de mexicanos, la pueden seguir en su lugar de origen.