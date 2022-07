Denuncian falta de transparencia en designación en Ceaveqroo

Un aspirante a ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), interpuso un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito, bajo el argumento de una falta de transparencia en el proceso de selección.

Marco Canales Arrona, abogado y promovente del recurso, explicó que el principal motivo es que la Secretaría de Gobierno ni el Congreso Local han hecho pública la terna para el puesto de comisionado, que debió publicarse el pasado 24 de junio. El recurso legal fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo estaba a cargo de Karla Rivero González, quien a principios de este año concluyó con su periodo.

“En mi experiencia en Quintana Roo me he dado cuenta que los procesos son muy oscuros, en especial el de la elección del titular de la Ceaveqroo, no tenemos certeza de que la persona que vaya a quedar sea la ideal porque están retrasando la convocatoria por algo y no están respetando las reglas”, dijo.