La secretaria general del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Patrón Laviada denunció que se ha detectado una nueva modalidad de compra de votos por parte del Partido Verde en Quintana Roo, por medio de uso de códigos QR entre personas que previamente han seleccionado, por lo que presentarán las denuncias pertinentes.

Tras los hechos miembros de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron las denuncias ante las autoridades electorales para frenar las violaciones que intenta realizar este partido, porque no permitiremos que violente el derecho democrático del voto libre y secreto.

Al respecto, el coordinador de diputados de la Revolución Democrática, condenó esta nueva forma de manipulación de la voluntad ciudadana y anunció que también presentará las denuncias que sean necesarias.

La secretaria general de Acción Nacional también explicó que los municipios que tienen señalamientos son José María Morelos, Othón P. Blanco y Benito Juárez, los cuales son gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional, que es aliado del Verde Ecologista en la entidad.

Esta operación se presume inició desde el pasado jueves con el reparto de códigos tipo QR, y al momento de votar graban un video o toman una fotografía para que posteriormente en una denominada "casa amiga" se les paguen 500 pesos, una vez verificados los datos.

Cecilia Patrón advirtió que vigilarán la elección con lupa, a fin de que no se presenten fraudes ni irregularidades, que van en detrimento de la democracia en México.

"Le advertimos a Morena y al Verde que no toleraremos que intenten pasarse de listos, porque ahí están los ciudadanos en cada casilla protegiendo el voto" , concluyó.

El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), Octavio González Ramos desestimó la denuncia realizada por Oscar Bernal, representante del PAN sobre la presunta compra de votos en diferentes distritos de Quintana Roo.

“Están denunciando que hay videos de una supuesta compra de votos, son videos que a nosotros nos han reportado diciendo que son gente del Partido Acción Nacional, sin embargo no podemos dar una certeza de ello porque los videos no señalan de qué partido supuestamente está haciendo la compra de votos”, dijo González Ramos.

Asimismo añadió que no se tiene la certeza de que esos videos sean en el estado, pues no se da referencia de distritos, municipios o candidatos, por lo que apuntó que si el PAN va a señalar de algo se tiene que hacer con elementos objetivos.

“Tampoco podemos asegurar que es aquí en el estado de Quintana Roo, ya que no dan referencias de distritos de qué municipio es el distrito o sobre qué candidato, creo que si vamos a acusar, vamos a acusar con elementos objetivos y no con videos que no nos dicen nada en absoluto”, aseveró el representante del PT