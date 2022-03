“En el IMSS sí son rápidos, pero para las fiestas y pachangas”, con estas palabras una usuaria en Facebook denunció el pésimo que se vive en el nosocomio de Chetumal, mientras alrededor de 20 personas esperan su turno para ser atendidos.

Durante la mañana de este miércoles la usuaria en redes sociales Angii Trevi, compartió varias imágenes donde presuntamente empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chetumal destinan su tiempo en organizar una fiesta mientras decenas de pacientes tienen que esperar su turno para ser atendidos.

Angii Trevi compartió fotografías donde se aprecian globos y decorados en color rosa, listos para un festejo, todo esto ante los ojos de los usuarios del IMSS. Ante esto Trevi no dudó en arremeter contra el personal de salud.

“Si pasas a preguntar te mal contestan porque los molestas en sus preparativos“ , escribe la Trevi en su publicación.

La usuaria aseguró que nunca había estado en la necesidad de pasar dos días en el hospital pero, “últimamente por salud me he tenido que estar presentando a esta institución y definitivamente todas las quejas del maltrato y del mal servicio que la población hace son verdad, no lo creía hasta que me tocó”, se lee en la publicación de Angii Trevi.

Denuncian “pachanga” dentro del IMSS de Chetumal mientras pacientes esperan [Foto: Facebook- Airam Cruz]

Mexicanos acostumbrados a hacer largas filas

Ante la denuncia de Angii Trevi, donde alrededor de 20 personas esperan su turno para ser atendidos mientras hacen preparativos para una fiesta, de inmediato otros usuarios comenzaron a justificar al personal de salud alegando que en “todo en lugar hay que esperar” .

Ante la reacción negativa, más personas se sumaron para desacreditar e incluso agredir la publicación. “Cállese señora” , “Pínchales los globos” , se lee entre los comentarios.

Otros usuarios se pusieron más creativos e intentaron explicar la situación: “Sí hay que esperar pero porque están atendiendo a las personas no porque están preparando su fiesta”.

“Jaja, mal encaradas igual que yo JAJA pero sí se pasan la neta siempre es lo mismo luego se quejan cuando alguien les dice sus cosas” , se lee en los comentarios tras la actitud de los trabajadores de la salud.

Denuncian “pachanga” dentro del IMSS de Chetumal mientras pacientes esperan [Foto: Facebook- Airam Cruz]

TE PUEDE INTERESAR:

Así se vio la explosión en el restaurante Kool de playa Mamitas

Artistas del IMSS se unen para pintar alegría a niños con cáncer

Asesinan a médico especialista del IMSS en Cancún: tenía once apuñaladas