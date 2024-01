Quintana Roo: Denuncian a Pool Moo por violencia política de género

Una mujer que forma parte de Movimiento Ciudadano (MC) denunció a Jesús Pool Moo, coordinador de dicho partido en el municipio de Benito Juárez, por violencia política contra la mujer por razón de género.

En la denuncia, presentada ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), se acusa a Pool Moo de realizar conductas que demeritan el trabajo de la demandante al interior del partido, como difamación y acusaciones en su contra, entre otras acciones, con el objetivo de aislarla del partido.

La fémina, quien pidió el anonimato, relató que trabajó durante tres meses con Pool Moo en activismo y formación de estructura electoral para el partido en este municipio.

“En julio, el señor Jesús Pool Moo me vio reunida con otro actor político y, a partir de ahí, me empezó a decir que soy una traidora, porque estaba sentada con otro actor político que, hasta el momento, pertenecía al mismo partido” , dijo.

Al renunciar al equipo de Pool Moo, acudió a José Luis Pech Várguez, coordinador estatal de MC, quien la envió a trabajar con Paola Cervera, secretaria de Organización del partido, con quien comenzó a realizar gestiones y formación de estructura, lo cual no agradó a Pool Moo, quien continuó con el hostigamiento y las difamaciones, por lo que ella pidió a Pech Várguez que Pool Moo le pidiera una disculpa, a lo que se ha negado este político hasta la fecha.

“La violencia política contra la mujer por razón de género entra en el sentido de que me humilló, me difamó” , comentó.

Por su parte, Pool Moo, quien busca la precandidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez por MC, aseguró que no ha sido notificado por las autoridades sobre tal denuncia.