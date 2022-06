Denuncian a notario público por violencia familiar

El titular de la Notaría Pública 101, con sede en Cancún, Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), por el presunto delito de violencia familiar. La denuncia fue interpuesta por su pareja sentimental de origen extranjero.

De acuerdo con la carpeta de investigación 349/2022 abierta por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razón de Género, se ordenaron incluso medidas de protección para la víctima, ante el riesgo que pueda seguir siendo objeto de violencia psicológica y física.

“Es obligación de esta Representación Social el garantizar la protección de las víctimas, pues de no otorgarse las medidas de protección necesarias, posiblemente se le provocaría un daño psicológico y se producirían mayores riesgos para su bienestar emocional, motivo por el cual ante la búsqueda de una mayor protección al interés superior de la víctima se deben otorgar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su integridad física y emocional”,

señala en el documento la autoridad.

De acuerdo con los dictámenes médicos, la presunta víctima sí presentaba al momento de la evaluación médica golpes en el cuerpo, además, los informes de evaluación emocional revelan daños derivados de la violencia.

Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, Notario Público 101.

En los hechos relatados por la víctima de origen venezolana, no es la primera vez que sufre actos de violencia psicológica y física de parte no solo de su pareja sino también de familiares del ex funcionario de Quintana Roo.

Enrique de la Cruz Pineda, actual notario público 101, fue en su oportunidad, subsecretario del Trabajo en el estado, durante la administración de Roberto Borge Angulo.

Su paso por esa dependencia fue duramente cuestionado, luego de salir a la luz pública una serie de juicios laborales simulados y armando desde las juntas especiales, que tuvieron por objetivo despojar propiedad de alta plusvalía tanto en Cancún como la Riviera Maya.

La patente que actualmente ostenta, De la Cruz Pineda, forma parte del tercer paquete de notarías que Borge Angulo entregó a solo días de que su partido perdió por primera vez las elecciones en Quintana Roo, en junio de 2016.