Denuncian presunta negligencia en el Hospital General de Cancún por muerte de bebé

Dayana sólo pudo contemplar el rostro de su bebé menos de un día, ya que 12 horas después de haber dado a luz, el pequeño murió en el área de urgencias del Hospital General de Cancún a causa de un traumatismo agudo en la cabeza y una lesión hepática.

Emiliano nació a las 06:51 horas del 21 de julio de 2020. De acuerdo con el parte médico ni él o su mamá presentaron complicaciones, por lo que fueron dados de alta a las 18:30 horas del mismo día. Sin embargo, su familia notó que el recién nacido no se encontraba bien de salud.

“Empezó a sacar como un líquido, le di vuelta y le di palmadas en su espalda para que no se ahogara, empezó a llorar como si tuviera algún dolor, lo abracé e intenté alimentarlo, pero no quiso comer, fue cuando comenzó a estar frío y tener un color como moradito y lo llevamos a urgencias”, dijo la madre.

A los minutos de haber ingresado, los médicos le informaron que su bebé había fallecido por la presencia de leche en sus pulmones.

“Le dije que no le había dado leche, me contestó que encontraron líquido en su boca, nariz y en los oídos, pero la ropa no estaba manchada ni nada, fue cuando hicieron la autopsia”, mencionó Dayana, quien cree que el hospital cometió una presunta negligencia en la atención de su pequeño, ya que el informe de los doctores y el certificado de defunción no coincidieron.

De acuerdo con el certificado de defunción -emitido por la Secretaría de Salud del estado- la causa de muerte del menor fue una lesión encefálica por un traumatismo severo, además de tener una lesión hepática.

Esta no es la única irregularidad, ya que al nacer le informaron a Dayana que se le aplicó un medicamento para disminuir el riesgo de tener complicaciones debido a su peso.

“Casi no lo tuve, las enfermeras lo venían a buscar, ellas lo cambiaban, le daban de comer porque no quería agarrar el pecho, sólo lloraba y dormía. Veía que las demás mamás tenían que atender a sus hijos, conmigo no, ellas lo hacían todo”, dijo y añadió que durante su embarazo y en el momento del parto los médicos no manifestaron que el bebé tuviera alguna condición adversa.

Debido a esto, Dayana y su familia acudieron a la Fiscalía General del Estado en busca de que las autoridades investiguen sobre lo que pasó al interior del nosocomio y que afirma derivó en la muerte de su segundo hijo.

Sobre estos hechos se intentó entrevistar a las autoridades del Hospital General, sin embargo, no atendieron la petición, mientras que la Secretaría de Salud de Quintana Roo dio a conocer, a través de su área de Comunicación Social, que no tendrán un posicionamiento, por el momento.