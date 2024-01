Denuncian retención ilegal de colombiano en aeropuerto de Cancún; INM emite respuesta

Gina Rincón, una turista colombiana, utilizó las redes sociales para denunciar la supuesta retención ilegal de su cuñado, Stevan, en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Sin embargo, este martes el Instituto Nacional de Migración (INM) ha respondido, alegando inconsistencias en las respuestas y documentos presentados por el afectado.

Gina Rincón, conocida como gina.rinconl en TikTok, compartió que Stevan ‘N’ lleva seis días retenido sin motivo aparente. Según el relato, su cuñado, quien viajó a Cancún para celebrar su cumpleaños el 21 de enero, fue retenido por agentes de Migración sin explicación alguna, a pesar de contar con un boleto de regreso.

En respuesta, el INM emitió un comunicado detallando las razones de la inadmisión de Stevan. Según la entidad, el residente extranjero no cumplió con los requisitos de internación, como no comprobar lugar de residencia, no comprobar el transporte que utilizaría para salir del país y no comprobar medios de subsistencia durante su estancia en México.

#TarjetaInformativa 📄 Respecto al caso de una persona colombiana inadmitida en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, el @INAMI_mx informa que no cumplió con los requisitos de internación de la Ley de Migración y su Reglamento.

🔗 https://t.co/elhTOeMIwl pic.twitter.com/7eMt44uVbI — INM (@INAMI_mx) January 23, 2024

El comunicado también destaca que Stevan cambió sus declaraciones en varias ocasiones, lo que generó dudas sobre la veracidad de su situación. Ante esto, la autoridad migratoria decidió negar su ingreso al país, desacreditando la versión de una ilegalidad en su detención.

Gina Rincón, quien viajó con su familia para celebrar varios eventos importantes, expresó su preocupación y frustración ante la situación. A pesar de presentar un documento de amparo, las autoridades migratorias solo se han limitado a ofrecer el comunicado en redes sociales sobre la situación de Stevan, quien sigue retenido desde el 18 de enero.

El INM, en respuesta a la denuncia, afirmó que Stevan tuvo acceso a comunicación telefónica con familiares, amistades y el consulado colombiano.

Sin embargo, la familia decidió buscar asesoría legal, presentando un amparo - que hasta ahora no ha sido resuelto-, alegando que el INM está imposibilitado para realizar el regreso aéreo hasta que el juzgador no resuelva en definitiva.

La situación se ha vuelto más crítica con el paso de los días, y la familia ha solicitado el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Gina Rincón también ha instado a la difusión del caso, mientras la familia se prepara para abandonar México el próximo 25 de enero, sin querer dejar a Stevan ‘desamparado’ en Migración.

La colombiana finalizó su mensaje en TikTok pidiendo ayuda a la gente mexicana y advirtiendo a los compatriotas que viajan a México, instándolos a tener precaución debido a las detenciones que, según su versión, están ocurriendo en el aeropuerto de Cancún.

Con información de Milenio, TikTok, INM.