TripAdvisor, ‘borra’ alertas de delincuencia en Quintana Roo

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de varios testimonios, el diario Milwaukee Journal Sentinel denunció a la empresa TripAdvisor de borrar comentarios que alertaban a los usuarios, sobre presuntas violaciones, asaltos y apagones en algunos complejos turísticos mexicanos.

En el caso más reciente ocurrido en julio pasado, Journal Sentiniel detalló que una mujer de Indianápolis cuestionó en la página especializada en viajes, si debía viajar a la Riviera Maya, puesto que había leído que en los centros turísticos había problemas con el alcohol, y que incluso unos turistas habían sido asaltados, violados y asesinados.

Después de 10 días, la pregunta expuesta en el foro logró 55 comentarios. Algunos positivos y unos más con comentarios irrelevantes. Lo curioso fue que al menos 27 mensajes fueron borrados y en su lugar había un mensaje de TripAdvisor que citaba varios motivos de eliminación: "inapropiados", "fuera de tema" o con "lenguaje que no era 'familiar'".

Aunque el periódico solicitó a la empresa revisar los comentarios omitidos, la compañía se negó.

En otro hecho, la estadounidense Kristie Love denunció en 2010, haber sido violada por un guardia de seguridad de la cadena hotelera Iberostar en la Riviera Maya.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, Love decidió recurrir al foro de Tripadvisor, para alertar a los demás turistas; sin embargo, su comentario fue eliminado de la plataforma, por no ser apto para los usuarios.

La empresa con sede en Massachusetts, Estados Unidos explicó este jueves a través de sus redes sociales, que las publicaciones fueron borradas al momento, debido a que en su momento violaban las normas y negó que la decisión fuera tomada por considerar que sus ingresos resultaran perjudicados.

