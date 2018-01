Cuatro peloteros quintanarroenses en la lista de los mejores

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo se consolida como tierra de campeones. Al igual que en otras disciplinas, acapara la atención y el béisbol, por supuesto, no podía ser la excepción.

En esta ocasión, cuatro peloteros del estado de la categoría 15-16 años figuran entre los cien mejores prospectos a nivel nacional, visoreados por la Academia Conade.

Entre los primeros diez, destaca Erick Rivero Baquedano, pitcher de la Academia de Leones de Yucatán, surgido de la Liga Infantil y Juvenil ‘Vinicio Castilla’.

Los otros tres son Luis Fernando Berumen Flores (lanzador) y Raúl Martínez Urbina (cátcher), ambos forjados con Ejidatarios y fundamentales en el récord de los bonfileños de 102 juegos invictos, además del también serpentinero, Dante Dimayunga Ramírez

“Es un claro ejemplo de que en el estado hay mucho talento, como ellos podría haber muchos, pues contamos con la infraestructura y el material humano. Repito, ha faltado orden, ahí está la prueba de que debemos seguir trabajando, darle continuidad a lo que estamos haciendo desde las categorías más pequeñas.

Insisto, estas nominaciones son una buena señal de que hay mucho talento”, sentenció Josué Felipe Castillo Díaz, titular de la Comisión Reorganizadora de la Asociación de Béisbol del Estado de Quintana Roo, A.C.

Incluso, el trabajo que realicen los Tigres en Liga Mexicana, será clave para apuntalar esta labor.

“Por parte de Tigres me han hecho saber que es casi un hecho que serán firmados peloteros de nuestro estado, por lo menos dos y protegerían a dos más, es decir, de no ser formados por el momento, nadie más los podrá firmar”, aseguró.

Finalmente, agregó que el próximo 25 de enero, asistirán a la Asamblea de la Federación Mexicana de Béisbol, ‘donde partiremos oficialmente con nuestra gestión’.

“Me he preparado mucho para cumplir mi sueño, obviamente mi primer reto, sin duda, es llegar a Liga Mexicana (LMB). Después, que me den la oportunidad de jugar por qué no, aspirar al mejor beisbol del mundo, el de Grandes Ligas”, comentó Erick Rivero Baquedano, pelotero de la Academia de Leones de Yucatán de la LMB.