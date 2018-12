Atleta con discapacidad gana oro, pese a no ser apoyado

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El atleta con discapacidad, Hiland Soberano Sosa, tuvo una exitosa participación en la disciplina de Para-Taekwondo los Juegos Estatales para Deportistas con Discapacidad, a pesar de haber sido despreciado por Wilberto Estrella, director municipal de Deportes en Felipe Carrillo Puerto.

A principios del mes de diciembre, la ciudad de Cancún fue la sede para la edición 2019 de los Juegos Estatales para Deportistas con Discapacidad, evento al que fue convocado el taekwondoín carrilloportense, Hiland Soberano Sosa, quien sufre de discapacidad auditiva.

El deportista tuvo muchos problemas para poder acudir a este certamen, aunque una vez ahí el artemarcialista se entregó al máximo y logró excelentes resultados.

También te puede interesar: Cancunense se integra a las 'Águilas' Sub-15

Participó en la modalidad de combate y formas, en la categoría varonil Sub-15, cinta azul, en las que demostró su potencial y se colgó medalla de oro en ambas.

No obstante, Harvey Castellanos, entrenador del atleta, denunció que Hiland fue despreciado por las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, pues le negaron el apoyo para acudir ese evento y tuvieron que costear los gastos por cuenta propia.

“Nosotros gestionamos el recurso en tiempo y forma ante la dirección de deportes del municipio, únicamente necesitábamos 500 pesos para transportarnos a Cancún y tuvimos que recibir el apoyo del equipo de Chetumal, que nos hicieron el favor de darnos un lugar en su camioneta y así pudimos llegar”, señala el entrenador.

“La verdad me da vergüenza que una persona sin ética y profesionalismo maneje el deporte de nuestro municipio, ya que demuestra su arrogancia y su mala actitud sobre deportistas y entrenadores con sus acusaciones sin tener pruebas”, denunció.

No lo apoyaron porque no era un "evento oficial"

En este sentido, Wilberto Estrella, director de Deportes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, reconoció que no se apoyó a ese deportista bajo el pretexto de que no era un evento oficial, que organizara la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), además de que en el Ayuntamiento no hay recursos.

“El que solicitó el apoyo no fue el entrenador, sino el padre de familia, ya le habíamos dado un apoyo para Torreón. Él está participando en un evento que organizó una asociación, no fue un evento organizado por la Cojudeq, y nosotros no apoyamos participaciones en eventos que no sean de Paralimpiada Nacional, además no hay recurso en el municipio, necesitaba diez mil pesos para el torneo en Cancún, por concepto de hospedaje y transporte”, excusó el funcionario.