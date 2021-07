Depresión tropical “Cinco”, evoluciona a tormenta tropical “Elsa”

La depresión tropical “Cinco” evolucionó a tormenta tropical “Elsa” se formó el jueves por la mañana en el Atlántico tropical, y se esperaba que causara intensas lluvias que podrían provocar inundaciones localizadas y aludes de lodo en el Caribe.

Sus vientos sostenidos máximos eran de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más rápidas, y se encontraba 1 255 kilómetros al este-sureste de las Islas de Barlovento, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Por el momento no representa riesgo para los quintanarroenses debido a su ubicación y trayectoria, aunque no se descarta que cambie su trayectoria.

Elsa es una de las tormentas con nombre registrada más pronto en el año y batió el récord histórico de Eduardo, que el año pasado se formó el 6 de julio, según el investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado Phil Klotzbach.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical llegaban hasta 168 kilómetros desde el centro. El sistema se desplazaba hacia el oeste a 40 km hora. Se esperaba que en las próximas 24 a 36 horas se moviera aún más rápido hacia el oeste-noroeste.

Se estimaba que la tormenta pasara el viernes cerca o sobre parte de las Islas de Barlovento o el sur de las Islas de Sotavento, antes de avanzar sobre el este del Mar Caribe el viernes por la noche. El sábado podría pasar cerca de la costa sur de La Española.

#GOESEast is monitoring a new Tropical Storm—#Elsa—which has formed in the Atlantic off northeastern South America.

The storm is expected to track into the Lesser Antilles, and tropical storm conditions are expected for parts of the Windward and southern Leeward Islands. pic.twitter.com/XpmcrWsUgT