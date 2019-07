Solidaridad continuará cobrando 20 pesos por saneamiento

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El gobierno de Solidaridad no aplicará el incremento en el cobro del Derecho de Saneamiento, por lo que continuará aplicando una tarifa de 20 pesos por habitación/noche durante la actual administración, a pesar de la reforma aprobada por el Congreso del Estado.

Laura Beristáin Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, consideró que el incremento que sería de 5.34 pesos que estableció la XV Legislatura pone en riesgo la estabilidad de las empresas hoteleras que ya lidian con problemas como el sargazo, la migración y la competencia de las rentas vacacionales.

“Es lamentable que estén haciendo iniciativas como si no vivieran en este estado en la Décima Quinta Legislatura; eso se va ir a la congeladora, nosotros ni tenemos ese tipo de capacidad (…) Me da mucha pena que se sigan haciendo iniciativas que lastiman a este gobierno, por nuestra parte no vamos a hacer uso de ese modelo, estamos trabajando muy bien así, tenemos comunicación estrecha y estamos trabajando muy bien con lo que tenemos”, dijo.

Desde octubre del 2017, los hoteles cobran a los turistas 20 pesos por cada habitación noche alquilada, y lo entregan posteriormente a la Tesorería Municipal.

Durante el reciente periodo extraordinario de sesiones, el Congreso estableció una nueva fórmula de cálculo que es el 30% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tasada actualmente en 84.49 pesos.

A pesar de que el dictamen del Congreso indica que comenzará a aplicar en el año 2020, la presidenta municipal dijo que el gobierno local evaluará la pertinencia de su aplicación cuando discuta la Ley de Ingresos del próximo ejercicio fiscal.

“Es una arriesgada iniciativa en un momento en el que hemos tenido otros fenómenos como el sargazo, el tema migratorio, el crecimiento de Airbnb, tenemos muchas cosas que hacer y hoy por hoy no es positivo incrementar la recaudación que llega por los turistas (...) todo se va a valoración, porque nos toca en un momento en el que la industria hotelera está algo lastimada, eso es lo que tenemos que valorar, ver si es viable por todo el entorno que tenemos”, agregó.

René Medrano Ríos, director jurídico del Ayuntamiento, explicó que el cobro de 20 pesos se mantendrá de manera permanente en esta administración, y de ser necesario recurrirán a recursos legales para evitar el incremento que los diputados aprobaron en la Ley de Hacienda de Solidaridad.