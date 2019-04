Más de 60 mil personas deben renovar Seguro Popular

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Más 60 mil quintanarroenses deberán renovar su afiliación al Seguro Popular durante el periodo de veda electoral, por lo que las autoridades mantendrán los trámites de reafiliación, aunque no será en eventos masivos.

De acuerdo con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, el personal acudirá de casa en casa para lo cual, deberá estar debidamente identificados con gafetes y uniforme.

La dependencia aclaró que el programa social es completamente gratuito y no tiene que ver con ningún partido político o candidato, por lo que pidió denunciar cualquier caso de algún condicionamiento.

“Es importante comentar que el personal del Seguro Popular seguirá trabajando de manera territorial, va a acudir al domicilio de las personas que necesiten de la renovación y lo harán plenamente identificados”, dijo la titular en Quintana Roo.

Para realizar las visitas domiciliarias se han destinado a 65 trabajadores que recorrerán el estado para localizar a aquellos beneficiarios que tienen más de tres años inscritos, que son quienes tienen que efectuar este trámite.

“Necesitamos la ayuda de la población porque muchos de los domicilios que tenemos registrados ya no son actuales y no nos informan, entonces cuando nuestros trabajadores acuden al último domicilio conocido, resulta que no conocen a la persona o ya está viviendo alguien más”, mencionó.

Los municipios donde más se registra este tipo de problemas son en Solidaridad y Benito Juárez, donde constantemente existen cambios de domicilio.

La mayoría de los beneficiarios del programa no están conscientes de que su afiliación tiene un periodo de vigencia, menos cuál es la fecha límite de vencimiento.

“Mucha gente no se da cuenta, y es hasta que llega al hospital que se fija que está vencida y que necesita la reafiliación, fecha que se encuentra en la parte superior del documento”, dijo la encargada del programa.