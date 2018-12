Empeoran condiciones en cárceles del estado

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Las cárceles en Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez fueron reprobadas en materia de Derechos Humanos; mientras que otros tres penales están en alerta tras incunmplir aspectos como la diversidad sexual, reinserción y gobernabilidad, entre otros.

La Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) informó que la calificación de los penales no mejoró con respecto al Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2017, incluso empeoró, bajando cuatro décimas en el resultado de las evaluaciones.

Marco Antonio Toh Euan, titular del organismo estatal, destacó que el año pasado, Quintana Roo tuvo una calificación de 6.4, mientras que este año resultó con un 6.0.

La Coordinación de Atención a Centros Penitenciarios y de Asuntos Especiales informó que efectuó visitas de supervisión en los Centros de Reinserción Social, Cárcel Pública Municipal y Centro de Retención Municipal del Estado, durante septiembre y octubre.

Las calificaciones se basan en cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral de los presos; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción social; y grupos de personas con requerimientos especiales.

En el caso de la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, el organismo detectó problemas en al menos tres rubros; su reinserción social fue calificado en 2.53, la estadía digna en 4.72 y la garantía de la integridad física y moral de los presos fue calificada con 4.17.

Para ser exactos, el penal además no tiene atención de presos de forma aislada, sobre todo en materia de criminalidad, condición sexual y enfermedad; no tiene materiales ni higiene en el área médica, en talleres y áreas deportivas; además no cuentan con respeto del debido proceso en la imposición de las sanciones disciplinarias.

En el caso del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, presentó números rojos en los mismos rubros; además de hacinamiento y sobrepoblación en todas las áreas; deficiente servicio para mantener la salud de las personas por falta de personal médico; deficiencias en la alimentación, entre otros.

A raíz de la evaluación, la Cdheqroo lanzó nueve propuestas a Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que las condiciones en esos penales mejoren.