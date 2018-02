Arranca desazolve de dársena en puerto de Chiquilá

Raúl Balam/SIPSE

CHIQUILÁ, Q. Roo.- Inician los trabajos de desazolve de la dársena en el puerto Chiquilá, donde el gobierno federal invertirá recursos por la cantidad de ocho millones de pesos para la extracción de 20 mil metros cúbicos de material producto del dragado en el puerto de abrigo.

Ante esa situación, Mario Gonzáles, en representación de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), destacó que con los trabajos de desazolve afectará a las embarcaciones, ya que quedarán varias dentro del lodo durante los cambios bruscos de clima y mareas bajas.

Reconoció que el dragado fue una petición de años anteriores por los hombres del mar, porque en la temporada de los meses de marzo, abril y mayo, es cuando pasan peripecias a la hora de embarcar a la orilla del muelle.

El presiente municipal, Emilio Jiménez Ancona, elogió la gestión del presidente de cooperativas, William Aguiñaga Chay, porque fue el que más insistió ante las autoridades federales para consolidar el proyecto.

Agregó que la obra apoyará también a prestadores de servicios turísticos, ya que es el lugar obligatorio para el embarque de turistas provenientes de diferentes partes del mundo y en este ejercicio fiscal se han presentado varias propuestas de proyectos por un monto de 40 millones de pesos, entre las que incluyó la construcción de un nuevo puerto de abrigo en el puerto Chiquilá.

Lázaro Vicencio Hernández, un pescador de la zona, explicó que hace más de 20 años en que no se habían realizado los trabajos y que fue en la administración del ex gobernador, Joaquín Hendrickz Díaz, siendo presidente el ex alcalde, Olegario Tah Balam, cuando se construyó y que es utilizado por los hombres del mar para resguardar sus embarcaciones ante la amenaza de un mal tiempo.