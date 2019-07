Confirman descansos solidarios para 25 mil trabajadores

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A partir de agosto, al menos 25 mil trabajadores de la hotelería en Quintana Roo iniciarán un ciclo de permisos y vacaciones solidarias derivado de la ocupación en los destinos del norte del estado que se prevé sea por debajo del 60%.

Martín de la Cruz Gómez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en la entidad, confirmó que dicha organización cuenta con cerca de 100 mil afiliados, pero calculó que solamente una cuarta parte los que trabajan en hoteles medianos sean los que entren a esta dinámica.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de entrar a esta situación y ojalá que no sea tan prolongado y solo se haga un par de semanas para los trabajadores, porque tenemos que garantizar la seguridad laboral, no podemos permitir que los den de baja, pero si no hay trabajo tenemos que hacer la rotación de descansos solidarios”, dijo.

De acuerdo con el entrevistado, 2014 fue el último año en que se recurrió de forma general a esta práctica; mientras que el año pasado fueron únicamente tres hoteles los que implementaron durante un par de semanas, derivado de la baja ocupación de los centros de hospedaje.

Dijo que el grueso de los afiliados que operan en la hotelería, es decir, alrededor 75 mil empleados, mantendrán sus fuentes laborales porque se encuentran concentrados al sector de “todo incluido”.

“Regularmente los todo incluido que es donde está la mayor parte de nuestros trabajadores ya tienen sus planes de venta, sus estrategias de mercado, y son los que menos sufren de la ocupación, y es gracias a ellos que la ocupación general no se desploma, y de hecho esperamos que anden por el 70% en los siguientes meses”, dijo.

En 2018, cuando hubo una afectación del sargazo en el turismo, solo tres hoteles con los que la CROC tiene contratos colectivos realizaron descansos solidarios, entre septiembre y octubre, para lidiar con la temporada baja.

De la Cruz Gómez confió que las acciones anunciadas por la Secretaría de Marina para contener la macroalga se haga lo más pronto posible porque eso mandaría un mensaje positivo a la industria turística y ayudaría a no caer hasta el 60%.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya el cierre general anual para los hoteles sería de un 79% contra un 82% del año pasado, una baja del 3%.