Descartan colocar filtros de revisión en las playas de Cancún

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez descartó que se vayan a colocar filtros de revisión a la entrada de las playas de Cancún, luego del ataque a balazos a dos personas en playa “Tortugas”.

Rubén Oyarvide Pedrero, titular de la dependencia, descartó esta opción, porque entorpecería el flujo a la entrada de las playas, así como tampoco se prevén más filtros a lo largo de la zona hotelera, pues de implementarlos se complicaría la vialidad.

“No se trata de complicar la presencia de bañistas. La vigilancia y presencia está y va a permanecer; la aumentaremos un poco más, pero no con el fin de complicar la vialidad, pero sí de mantener una presencia que ayude a evitar que se cometan algunos actos delictivos. No bajaremos la guardia para la revisión con perros, técnicas y tácticas para prevenir”.

Por ello, los únicos filtros que permanecerán para acceder a las playas, serán los colocados para vigilar que se respeten los protocolos sanitarios para evitar contagios de Covid-19.

Oyarvide Pedrero reconoció que aunque se concretó el ataque ayer en playa “Tortugas” –en el que dos personas murieron–, se dio una “rápida respuesta y se logró la detención de unos supuestos involucrados en los hechos”.

El jefe de la policía local señaló que si bien intervienen corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el operativo de Semana Santa, cada quien opera desde el ámbito de su competencia y, en el caso de la Policía Municipal es preventiva y, bajo ese contexto, se trabaja de manera coordinada.

Sin embargo, se establecerá una redistribución del número de agentes de la Policía Municipal de Benito Juárez, para reforzar la seguridad en las playas, aunque garantizó que todo el municipio tendrá la cobertura de los 582 elementos de la Policía Preventiva, 85 de la Turística y 150 de la Dirección de Tránsito, divididos en tres turnos, que participan en el operativo de Semana Santa.

“Resulta una cantidad considerable para todo el municipio de Benito Juárez, pero con las demás autoridades, la cantidad de elementos se eleva. Todo para llegar a un buen término y disfrutar de unas vacaciones bien merecidas”.

También te puede interesar:

Cámara de seguridad captó a Victoria minutos antes de ser asesinada en Tulum

México: Molotov traspasará la pantalla del Tecate Pa’l Norte virtual

Chetumal: Profepa clausura obras por afectación ambiental