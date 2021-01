Descartan filtros en playas ante vuelta a semáforo naranja en Playa del Carmen

El ayuntamiento de Solidaridad descartó colocar filtros sanitarios en los accesos a las playas, luego del anuncio de la entrada en vigor del semáforo epidemiológico color naranja para el norte del estado.

Héctor González Rodríguez, director de Salud Física y Mental, informó que en su lugar desplegarán un grupo de aproximadamente 30 personas para verificar que principalmente los turistas cumplan con las medidas sanitarias.

Argumentó que los filtros sanitarios, como los que colocaron en agosto pasado, son inviables en este momento.

“Es muy complicado regular los accesos a las playas, ya se hizo un programa piloto, lo estuvimos haciendo bastante bien, pero la gente lo pudo ubicar, los lugares donde teníamos regulación del aforo de la gente se veía la disciplina, pero en otros lugares la gente pasaba. Por favor, le pedimos a la ciudadanía, que si hay un anuncio, hay que respetar lo que nos indica esto (…) por el momento no está contemplado el filtro en la zona de playa”, abundó.

Puntualizó que la campaña que emprenderán como reforzamiento ante el color del semáforo epidemiológico va enfocado a que los turistas cumplan con las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas porque son los que menos utilizan dicha protección.

“Se va a canalizar un recurso importante no solamente a las playas, sino a la Quinta Avenida porque vemos que hay muchísimos turistas que no ocupan el cubrebocas, población local responde al llamado, pero tenemos muchos turistas que no usan cobrebocas (…) el turistas pudiera estar enfermo pero se va y se convierte en un vector de transmisión local y, aunque esté protegida lo coloca en una situación de riesgo”, dijo González Rodríguez.

Apenas el pasado jueves, Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, dio a conocer que la zona norte de Quintana Roo pasará de color amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico, debido a los aumentos de contagio de Covid-19.

El municipio de Solidaridad, según el último reporte de la Secretaría de Salud, se mantiene en dos mil 244 casos positivos, 248 defunciones y una ocupación hospitalaria por Covid-19 del 17%.

