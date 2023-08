Desconocimiento y pudor limitan asistencia a mastografías gratuitas en la zona maya

El Hospital General de Felipe Carrillo Puerto reportó la baja de más de 50% de mujeres de la zona maya que acuden a realizarse una mastografía, a pesar de ser un estudio gratuito y preventivo.

De acuerdo con datos estadísticos de la dependencia en el municipio, en enero tuvieron un total de 68 pacientes, pero fue disminuyendo relativamente en los meses posteriores y justamente hasta agosto únicamente acudieron 28 mujeres a realizarse sus pruebas, es decir, 40 féminas menos.

Iván Zúñiga Herrera, director del nosocomio en el municipio, expresó que esta situación se deriva por factores como el pudor, temor a ser detectadas con alguna enfermedad o en el peor de los casos, no saben que es un método preventivo para detectar a tiempo el cáncer de mama y lo dejan pasar.