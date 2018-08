Más de dos mil casas drenan sus desechos a la tierra

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- En Quintana Roo, dos mil 228 viviendas habitadas drenan sus derechos sanitarios a través de grietas directas a la tierra, mientras que 33 casas los desechan en algún sistema de agua, río, laguna o mar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el municipio de Benito Juárez se localiza el mayor número de viviendas, mil 586 que dirige aguas negras directamente en la tierra, seguido de Othón P. Blanco con 387 casas y Felipe Carrillo Puerto con 105 viviendas; el resto se divide en otros municipios que tienen menos de 15 viviendas en esas condiciones.

En ese mismo municipio, se ubica el mayor número de casas que desechan aguas negras en un cuerpo de agua, siendo 27 viviendas; tres casos en Solidaridad, y una vivienda en esa circunstancia en Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Tulum.

Sin embargo, las estadísticas de viviendas según la disponibilidad de drenaje del Inegi revelan que en Benito Juárez, existen más de 26 mil viviendas que usan pozo negro o fosa séptica; 24 mil 663 se encuentra en Othón P. Blanco, 12 mil 362 en Felipe Carrillo Puerto, siete mil 426 en el municipio de Bacalar, el resto en los demás municipios.

Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, son los municipios con menos viviendas (menos de 250) conectadas al drenaje público o red pública.

El documento precisa que en el Estado existen 267 mil 354 viviendas habitadas de las cuales, 257 mil 640 cuentan con alguna forma de drenaje, pero solo 168 mil 643 están conectadas a la red pública, 86 mil 736 viviendas tienen fosa séptica o pozo negro; dos mil 228 vierten aguas negras se dirigen a la tierra o grieta y en 33 casas el desperdicio va a un río, laguna o directamente al mar.

Adicionalmente existen ocho mil 616 casas que no cuentan con ningún sistema de drenaje y mil 098 no especificaron si tienen o no algún método para drenar.