Desempleo borró los puntos de crédito Infonavit de 14 mil trabajadores

Alrededor de 14 mil quintanarroenses se quedaron sin la oportunidad de obtener un crédito de vivienda tras perder la totalidad de los puntos que habían acumulado ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con datos de la delegación local del Infonavit, de esta cantidad, al menos siete mil 301 eran trabajadores del sur del estado, quienes se quedaron sin empleo formal por más de dos meses en el último año.

El desglose de la información añade que mil 102 tenían planeado hacer uso de sus puntos de Infonavit para adquirir su propia casa este 2021.

“Esto no significa que estos usuarios ya no puedan nunca acceder a un crédito de vivienda, sino que son los beneficiarios perdidos desde que la pandemia inició en 2020, y que aún no encuentran empleo formal, o ya lo hicieron, pero aún no alcanzan la antigüedad necesaria en su nuevo empleo para acceder a este financiamiento”,

dice Guadalupe Gutiérrez Zapata, asesora del Infonavit en Chetumal.

Explica que con el sistema de puntaje que se aplicaba hasta junio de este año, si las personas que quedaron desempleadas por la crisis económica provocada por la pandemia no conseguían un nuevo trabajo formal en menos de dos meses, perdían los puntos de cotización continúa, de mínimo 116 puntos para solicitar un crédito.

En el caso de Quintana Roo, los reportes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señalan que hasta junio pasado se habían recuperado únicamente 42% de los empleos perdidos el año pasado.

“Del 58% que aún no encuentran trabajo, una parte ya estaba pagando su crédito Infonavit, por lo que ante la pérdida de su fuente de empleo accedieron a un beneficio para postergar el pago de sus mensualidades por hasta 24 meses. El resto, que son casi el 22%, aún estaban en espera de ser seleccionados para obtener un financiamiento para su vivienda”.

Cambios en el puntaje de Infonavit ayudan al trabajador

La funcionaria añadió que el cambio en el sistema de puntaje de Infonavit, que pasó de 116 a mil 80 puntos, permitirá que la pérdida del empleo ya no sea un factor determinante como ha sucedido hasta ahora, haciendo innecesario que deba cotizar al menos ocho bimestres continuos para alcanzar nuevamente los puntos.

Sin embargo, señala que el nuevo sistema, vigente desde junio, exige una estabilidad financiera, el comportamiento de la empresa y el adecuado manejo de un historial crediticio.

“Además de edad y salario, se evalúa que tan cumplida es la empresa para la que labora el trabajador, si la empresa cumple a cabalidad con sus cuotas, el giro, si el empleado cambia o es estable en sus empleos, si tiene un buen historial con el pago de sus tarjetas de crédito y otras deudas, etc. Esto para evitar que acumule una deuda que luego lo pueda agobiar”.

Guadalupe Gutiérrez reconoció que esto puede representar un problema para muchos usuarios del sur del estado, ya que varias de las empresas locales enfrentan problemas con el pago de sus aportaciones patronales derivado de la crisis económica que provocó el Covid-19; además de que la morosidad de los usuarios es demasiado alta, consecuencia también de la pérdida de empleos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cuotas del IMSS e Infonavit ahorcan a pequeñas empresas

Cancún: Nuevas reglas del Infonavit frenan acceso a créditos para vivienda

¿No puedes pagar tu crédito de vivienda? Infonavit te ofrece dos opciones