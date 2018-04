Alistan el musical ‘Despertar de Primavera’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q.Roo.- La compañía Arte de Cancún, dirigida por Luis de la Garza y Abel Sánchez, prepara el exitoso musical que en 2006 causó furor en Broadway, “Despertar de Primavera”, el cual narra la historia de un grupo de adolescentes de un pequeño pueblo alemán en 1891, que se enfrenta a los cambios físicos y emocionales de su edad, y se atormentan con los cuestionamientos que los atañen: el sexo, suicidio, abuso, aborto y más dentro de una sociedad en la que los adultos controlan todo.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el director musical y escénico, Luis de la Garza, nos habló de este montaje que pretende mover emociones y sacudir conciencias, además, de promover la comunicación entre padres e hijos. Con 16 actores en escena, “Despertar de Primavera” se presentará el 27 de abril, a las 8 de la noche, en el Teatro 8 de Octubre, viajará a Playa del Carmen, Chetumal y volverá a Cancún con otra función más.

“Despertar de Primavera es una obra escrita originalmente por un autor alemán en 1981, era una obra contemporánea que hablaba del duro despertar de los adolescentes cuando no hay una comunicación con sus padres o con algún adulto, las consecuencias que tienen y las narra a modo de tragedia. La historia se cuenta de un modo más actual en el musical, el cual juega con el rock, como si la música estridente fuera el lenguaje universal de los adolescentes, la estridencia son las ganas de los jóvenes de gritar, de hacer ruido y que los adultos despierten y les hagan caso”, detalló.

En la obra hay muchas situaciones que son consecuencia de la falta de comunicación, es una obra fuerte de cosas que ocurren cuando se tiene miedo de hablar, algo que a pesar de que estamos en 2018 aún da pena decirlo, como me embaracé, me gusta alguien de mi mismo sexo, me tocaron y no quería, por ejemplo. Es una obra padre que a pesar de tocar temas fuertes no es panfletaria ni moralista, es real”, dijo Luis.

Durante su estreno en Broadway, “Despertar de Primavera” ganó ocho premios Tony y ha tenido su adaptación en países como Australia, Suecia, Hungría, Finlandia, Japón, Noruega, Corea del Sur, Filipinas, Austria, Inglaterra, Brasil, Panamá y ahora en México; sin embargo, Luis de la Garza y Abel Sánchez se encargaron detalladamente de la traducción para acercarla lo más al texto original.

“A nosotros nos importa mucho que la traducción cuente la historia manteniendo la métrica, la rima de las canciones, siempre en el idioma original queda perfecto pero al traducir la dificultad de cómo decir lo mismo con la misma cantidad de sílabas, que rime con la misma palabra y que el contexto sea el mismo es más complicado, por lo que Abel y yo lo venimos trabajando mucho, es un trabajo que no termina y se va puliendo cada vez, el resultado funciona y quedan canciones bien hechas, que transmiten lo que los chicos quieren decir”, puntualizó emocionado por el próximo estreno que casualmente será en primavera, tal como pasó en Argentina y Broadway, dijo pareciera ser “el karma de la obra”.