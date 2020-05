En plena contingencia esta tienda de Chetumal hace despido masivo

Chetumal.- La administración de la sucursal Assis Telas de Chetumal, aprovechó la emergencia sanitaria por COVID-19 para despedir a sus trabajadores con una liquidación muy inferior a la que señala la Ley del Trabajo.

Por esta razón, más de 25 personas que trabajaban en la empresa presentaron una queja ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la capital del Estado, con el objetivo de que se defiendan sus derechos laborales, hecho que han difundido a través de las redes sociales.

Esta situación generó incertidumbre entre los asistentes, ya que los obligaron a firmar sus despidos con compensaciones que no reflejaban el tiempo que estuvieron laborando para la tienda; además de que el perder su trabajo en plena contingencia será un duro golpe para la economía de sus familias.

“A mí, por ejemplo, por siete años y seis meses de laborar para ellos me dieron solo 19 mil pesos, incluyendo mi sueldo de esta quincena, vacaciones, aguinaldo y utilidades; cuando un asesor me dijo que me correspondía al menos 50 mil pesos”, puntualizó.