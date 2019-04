Migración despide a 110 agentes en Quintana Roo

Zamora, F. Duque/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Instituto Nacional de Migración (INM) inició con despedidos “masivos”, que incluyó a 110 agentes de la delegación Quintana Roo, quienes fueron retenidos en las instalaciones, tanto de Chetumal como Cancún, para obligarlos a firmar su renuncia.

En el caso de Chetumal, uno de los empleados, quien solicitó se omitiera sus datos generales, indicó que desde la mañana se les informó sobre una reunión a las 12:00 horas, en la cual estaría presente personal de la delegación del INM proveniente de la ciudad de Cancún.

Sin embargo, cuando arribaron, fueron notificados que tendrían que firmar un documento donde se les daba a conocer los motivos de su baja.

Ante la negativa para firmar, los empleados fueron retenidos por varias horas con la amenaza de que no podían salir sin antes firmar las bajas con carácter inmediato.

El equipo de Novedades logró obtener una fotografía de unos de los oficios, firmado por la maestra Gabriela Patricia Cadena Lerdo de Tejada, quien se ostenta como Directora General de Administración.

Explica que el motivo es la “pérdida de la premisa de toda relación laboral, es decir “la confianza”, la cual se requiere para el desempeño de sus funciones, ya que en el cargo de confianza que actualmente ostenta, ha faltado a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público”.

Al final del documento, el INM solicita la entrega de todos los bienes, objetos e implementos que les hayan facilitado para el desarrollo de sus funciones.

Una de las empleadas afirmó que no faltaron a la confianza brindada por la institución, debido a que la mayoría ya había logrado varios años de antigüedad que van de los cinco años hasta los 30 años de servicio.

En caso de Cancún, a principios de semana, ocurrió lo mismo con cerca de 50 elementos de migración, quienes también fueron obligados a firmar los documentos de baja.

“Nos empezaron a amenazar, que teníamos que firmar la renuncia o si no íbamos a ser investigados, y eso se iba a ir a nuestro expediente como negativo, por lo que insistieron que lo conveniente era aceptar, pero no nos pueden abrir una investigación si no hemos hecho nada malo”, relató uno de los ex agentes.