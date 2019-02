Comisario falsificó firmas para obtener tierras: ejidatarios

Javier Ortiz/SIPSE

BACALAR, Q. Roo.- Para concretar el despojo de terrenos a ejidatarios de Juan Sarabia, el comisario ejidal, Ernesto Haro Gutiérrez, presuntamente falsificó la firma de integrantes de la anterior directiva ejidal, por lo que se están preparando demandas en su contra.

Roberto Manzo Méndez, ex tesorero de ese núcleo ejidal, aseguró que aparece una firma apócrifa suya en uno de los documentos donde un ejidatario de nombre Juan Romualdo Rangel Barrientos, supuestamente cedió una porción de su terreno a Ernesto Haro Gutiérrez, actual comisario ejidal, por el cual existe una demanda por despojo, ya que nunca se realizó dicho arreglo.

En el documento, que obra en poder del ex tesorero ejidal, se lee que “por derecho y voluntad propia, sin presión alguna y con suficiente capacidad jurídica, para obligarme declaro que renuncio y cedo una porción de mis derechos sobre tierra a favor del C. Ernesto Haro Gutiérrez”.

El documento tiene fecha de elaboración el 16 de junio del año 2014, donde se pueden apreciar las supuestas firmas del propietario Juan Romualdo Rangel Barrientos y del que recibe: Ernesto Haro Gutiérrez.

Se supone que dan fe órganos de representación ejidal, entre ellos el entonces tesorero, que a cuatro años de distancia asegura que falsificaron su firma.

Gustavo Rangel, hijo del propietario del predio ubicado a un costado de la carretera federal, a pocos metros del puente que conduce a Escárcega, en el kilómetro 19, señaló que interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), porque con órdenes del ahora comisario ejidal, Ernesto Haro Gutiérrez, devastaron árboles antiguos, algunos de ellos protegidos por las leyes ambientales, en ese predio que se autoadjudicó y por el cual enfrenta una denuncia.

Indicó que de igual manera, interpusieron una denuncia similar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero hasta el momento permanece impune el ecocidio, “como si fuera burla, parte de esos árboles de gran tamaño ya los comercializaron impunemente”, dijo.

De acuerdo con los ejidatarios, no es el único caso de despojo y no descartaron que varias de las firmas que obran en los documentos que utilizan para concretar el fraude, sean apócrifas, por lo que alertaron a sus compañeros parcelarios para que no se dejen despojar de sus propiedades con las artimañas del comisario ejidal.