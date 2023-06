Destinan ‘apoyo millonario’ para búsqueda de personas en Quintana Roo

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo recibirá más 13 millones de pesos de parte del gobierno federal y estatal, para fortalecer las acciones de búsqueda y localización de los casos reportados.

Por parte del gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se entregarán 11 millones 569 mil 66 pesos, mientras que al gobierno estatal le corresponde entregar un millón y medio de pesos, por concepto de coparticipación, lo que equivale al 12.97% del subsidio autorizado.

Según el convenio de coordinación y adhesión para el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estos recursos deberán ser usados para “el fortalecimiento de capacidades para acciones de búsqueda y localización de las comisiones locales”.

Por su parte, el gobierno de Quintana Roo deberá entregar cada tres meses un informe sobre el avance físico-financiero en la implementación del Proyecto Ejecutivo, que contenga información sobre el gasto comprometido, devengado y pagado; la disponibilidad financiera con la que se cuente; y la documentación comprobatoria que acredite lo reportado.

Mientras llegan esos recursos, la asociación civil Madres Buscadoras de Quintana Roo salió a las calles a protestar por los nulos resultados en el caso de Francisca N, de quien no se sabe su paradero desde hace tres años. María N, madre de la joven desaparecida, explicó que la movilización se organizó para exigir a las autoridades la búsqueda inmediata y la entrega de su hija.

Dijo que luego de la vinculación a proceso y detención, a finales de 2022, de Ángel N, sospechoso de la desaparición de la joven, no ha habido mayor avance.