Destruyendo a la república

La semana pasada fue por demás lamentable para México como una república federal y con división de poderes. El titular del Ejecutivo, ya sin pudor alguno, en varios frentes manifestó su enemistad con los otros poderes y con los organismos autónomos que nos hemos dado los mexicanos.

Andrés Manuel López Obrador no está actuando como si estuviese al frente de una, sino de una monarquía metaconstitucional, pero lo más preocupante es que de inmediato recibió el apoyo de la más grande mayoría de los legisladores, siendo la mayoría militantes de su partido, propio y personal, el Morena, que si bien no cuenta con un cuerpo parlamentario de mayoría absoluta, necesaria para llevar a cabo cambios constitucionales, no está tan lejos y algunos priistas se han llegado a aliar con el presidente para sacar adelante sus cuestionadas iniciativas.

López, que ya no disimula siquiera sus arranques autoritarios, quiere acabar con todas las instancias de poder que México ideó para establecer equilibrios democráticos, son un estorbo, y se expresa de estas, inverosímilmente increíblemente incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con términos insultantes, ingentes por su falta de respeto y carentes del mínimo sentido republicano, todo porque no acatan sin cortapisas las órdenes de un poder que se siente y se quiere absolutista, y olvida —o quiere olvidar y que olvidemos los mexicanos,— que el Judicial se encuentra por lo menos al mismo nivel que el Ejecutivo.

Lo mismo sucede con el Poder Legislativo: los tribunos de la llamada Cuarta Transformación no solo no frenan las ansias autócratas del presidente, sino que las celebran y las alientan, y se le fueron a la yugular al ministro Manuel Lainez Potisek, quien admitió a trámite la impugnación del INE en contra del Plan B del mandatario, el cual modifica la estructura y procedimientos del árbitro electoral, quedando su aplicación suspendida de forma provisional.

Ayer el Comité Técnico de Evaluación del INE concluyó la conformación de las cuatro quintetas para elegir a tres consejeros y una consejera presidente, pero dado que la guerra ya es frontal lo que se espera, por desgracia, es una reaccióòn virulenta de López. La Cuarta Transformación, en un ataque acusa a los integrantes del INE y a los ministros de la SCJN, así como a los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y en general a los órganos que de alguna manera se le oponen de ambiciosos —impugnó el nombramiento de dos comisionados del Inai, sin explicación alguna, pasando también sobre las decisiones del Congreso—, y de todos dice insultos similares, como que su único dios es el dinero y por eso rechazan sus reforma electoral, pues quieren seguir ganando sueldos elevados.

El Inai anunció este miércoles que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte por la falta de nombramientos de comisionados para integrar el Pleno del Instituto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetara el nombramiento de dos nuevos comisionados: Ana Yadira Luna y Rafael Luna Alvizo.

En sesión extraordinaria, el instituto advirtió que en caso de que el Senado de la República no nombre a ningún comisionado, el órgano de transparencia quedaría inoperante a partir del próximo 1 de abril, es decir, sin posibilidad de resolver los recursos interpuestos por los ciudadanos.

En nota radiofónica nos enteramos que "la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, destacó que el organismo se encuentra en una situación extraordinaria ya que el próximo 31 de marzo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culminará su gestión por lo que el instituto no contará con el quorum para sesionar o ejercer las facultades que la constitución y la ley le confieren".

Es claro que lo que menos le importa al mandatario federal es la transparencia. De hecho, le estorba para ejercer el poder del modo que le gusta: de manera absolutista y discrecional, sin rendir cuentas a nadie.

La comisionada presidenta destaco que "el Inai es un órgano 'imprescindible para la democracia mexicana', que coadyuva en el combate a la corrupción, fortalece la integridad del servicio público, posibilita un control ciudadano al poder y consolida el Estado de Derecho por lo que no se trata de una opción, sino de 'un imperativo irrenunciable'".

No es exagerado decir que la república está en riesgo, pues justamente nuestra forma de gobierno constitucional que tenemos la que con sus arbitrariedades cotidianas el presidente impugna y repele.

Nosotros éramos de los que considerábamos exageradas las manifestaciones que advertían de la tendencia de López Obrador a la autarquía y al autoritarismo, que aseguraban que no le importaría conculcar a nuestras leyes fundamentales con tal de gobernar con manga ancha y a voluntad, pero lamentablemente cada vez parece que el país está en rumbo a convertirse en una dictadura.

Sería —está siendo, hic et nunc— una tragedia nacional.