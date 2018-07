Detectan caso de influenza en un niño en Playa

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Francisco Granados Navas, director del Hospital General de Playa del Carmen, informó que detectaron el primer caso de influenza tipo A en un menor de edad y, además, hay sospecha de tres casos más en personas adultas.

En el caso del infante, mencionó que llegó de Yucatán y está fuera de peligro; sin embargo, en lo que confiere a los tres adultos, los mantienen en observación.

Granados Navas dijo que el personal médico que ha tenido contacto con estos pacientes, lleva a cabo protocolos de prevención. “Como hospital estamos reforzando medidas de prevención pero a nuestra población hospitalaria, nosotros hacemos trabajo preventivo dentro de nuestro hospital como es el aislamiento de nuestros pacientes, proporcionamos mascarillas a nuestro personal para poder trabajar, pero bajo la sospecha de un cuadro de influenza”, comentó.

Será en la siguiente semana que determinen qué tipo de virus de influenza es; recordó que en la última semana en Yucatán, el virus ha cobrado la vida de un menor de edad.

“Es influenza tipo A, mas no es H1N1, ese es el que se va a determinar con los estudios de laboratorio, los resultados tienen que ser mucho más específicos, sabemos que es tipo A, pero no sabemos, incluso si es H2N2, porque el H1A1 ya pasó, entonces ahorita esa respuesta la tiene que dar epidemiología a nivel estatal, ellos hacen la aclaración con el serotipo… En una semana sabremos qué tipo de influenza es la que se ha presentado aquí, en el niño y los tres adultos, va cambiando cada año, por ejemplo, la vacuna que se utiliza en este momento es la del año pasado, esta luego ya no se aplica”, explicó Granados Navas.

De acuerdo con fuentes periodísticas, en esta semana en el estado de Yucatán se registró el primer deceso de un menor de edad por este padecimiento, con esta muerte ya suman 11 ocurridas de esta manera en las últimas tres semanas en la entidad vecina.

El director del nosocomio explicó que los síntomas de la influenza son similares a una gripa intensa, por lo que recomendó a las personas que tengan estas señales, acudir inmediatamente al médico.