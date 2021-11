Detectan a docentes con doble vacunación en Cancún

Durante la aplicación de la segunda dosis de Pfizer en Cancún, se detectaron a tres docentes con doble vacunación, es decir, que obtuvieron la dosis única de la farmacéutica china, CanSino, y la primera del laboratorio estadounidense.

Gabriela Corona fue una de las trabajadoras de la educación que fueron detectadas y a la que no se le permitió completar su esquema, debido a que se comprobó en el sistema que tenía antecedente vacunal.

La entrevistada indicó que su principal motivo para volverse a aplicar el biológico es su preocupación por estar frente a grupo, además que tiene planeado un viaje al extranjero, sin embargo, su registro no es aceptado debido a que cuenta con CanSino.

“El doctor me dijo que no me pasaba nada si me aplicaba la otra vacuna. La primera me la puse en mayo y la de Pfizer en octubre y pues hoy venía por la segunda para tener el esquema completo y se me negó porque escanearon el código y vieron que ya tenía la otra”, explicó.

Debido a esto, indicó que va a buscar alguna otra opción para poder tener las dos dosis, y afirmó que muchos docentes se encuentran en incertidumbre sobre la eficacia de CanSino.

“Yo estoy frente al grupo y no me siento segura de estar protegida”, aseguró.

Fermín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Quintana Roo, indicó que no cuentan con un registro de cuántos maestros han recibido una doble vacunación, sin embargo, adelantó que se ha entablado conversaciones con autoridades federales para reforzar el esquema.

“El líder nacional, Alfonso Zepeda Salas, ha solicitado al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) considerar si se puede aplicar una segunda dosis de la CanSino, pero hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta”, dijo.

Asimismo, adelantó que en conversaciones con el sector salud, estos aseguraron que el biológico chino es eficaz para evitar complicaciones por infección de SARS-CoV2, por lo que no se necesita refuerzo, ya que es dosis única.

También te puede interesar:

Registran poca respuesta de rezagados en la vacunación contra Covid-19

Ciudadanos desconfían de la vacuna Cansino contra COVID

Comienza campaña de vacunación contra la influenza en Quintana Roo