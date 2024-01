Detectan seis casos positivos de Covid-19 en Carrillo Puerto

El Hospital General de Felipe Carrillo Puerto pide no olvidar las precauciones para evitar contagios del Covid-19, aunque no existe una alarma por un repunte, si ha habido registros después que se levantó la pandemia.

De acuerdo con datos estadísticos del área, en el 2023 se detectaron 13 casos sospechosos, de los cuales seis resultaron ser positivos, en lo que va de esta nueva anualidad, ha habido un caso confirmado.

Iván Zúñiga Herrera director del nosocomio de la ciudad, expuso que, de todos los casos detectados, afortunadamente ninguno requirió ser hospitalizado y tampoco fueron graves y aunque la pandemia acabó su periodo de repunte, no quiere decir que no se olviden las medidas sanitarias.

“La batalla contra el Covid-19, no ha concluido y la colaboración de la comunidad en la adopción de medidas preventivas es esencial para mantener la situación bajo control, en la comunidad no olvidando el uso de cubrebocas, la sana distancia, no saludar de beso, mano o abrazo”.